"Разве это не Шарлотта?" Принц Уильям не смог отличить свой детский снимок от фото дочери

Герцог Кэмбрижский стал участником забавной ситуации

15 января Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили город Брэдфорд. Во время визита герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с местными жителями и городскими деятелями. Также супруги ответили на вопросы, касательно их детей. Об этом сообщает Нellomagazine.

Во время встречи работники Khidmat Centre преподнесли монархам торт, который украсили фотографии королевской семьи. Рассматривая подарок, Уильям заприметил знакомое фото. Принц не мог определить, кто изображен на снимке: его дочь принцесса Шарлотта или он сам в детстве.

«Это я? Разве это не Шарлотта?» – удивился принц Уильям.

Убедившись, что на снимке он сам, герцог добавил: "Это невероятно. Это очень похоже на Шарлотту!".

Как ранее сообщал Фокус:

Британские принцы Гарри и Уильям опровергли слухи о своей вражде. "Подобные подстрекательства кажутся оскорбительными и вредоносными", - сказано в заявлении от имени Гарри и Уильяма.