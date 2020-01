Мятежное дитя ХХІ века. Что известно о Билли Айлиш, певице, вегетарианке и кумире миллионов

18-летняя исполнительница завоевала сразу пять статуэток Грэмми и не собирается останавливаться на достигнутом

Полное имя юного дарования из Лос-Анджелеса Билли Айлиш Пайрат Бейрд О’Коннелл, она родилась 18 декабря 2001 года в семье сценаристки и актера. Оба родителя также всегда занимались музыкой. Билли, как и ее старший брат Финнеас обучались дома и с детства занимались вокалом.

Уже в восемь лет Билли начала петь в хоре, а в 11 начала самостоятельно писать песни. Но настоящая популярность пришла к девочке, после того как она исполнила композицию Ocean Eyes.

Изначально эта песня предназначалась для группы Финнеаса "The Slightlys", но он предложил ее сестре. Композиция собрала больше миллиона просмотров на YouTube и Spotify и крупные звукозаписывающие лейблы предложили юной певице сотрудничество. В 2017 года вышел ее первый мини-альбом "Don’t Smile At Me". Он побил рекорд по предзаказам на Apple Music, а песня Bellyache стала новым хитом.

Билли Айлиш с братом Финнеасом

В 2019 году вышел полноценный дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", который возглавил американский Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

А сингл Bad Guy, стал безоговорочным хитом. Он возглавил Billboard Hot 100, а Билли Айлиш назвали первым музыкантом, рожденным в XXI веке, которому удалось попасть в горячую сотню Billboard. Сейчас на YouTube клип собрал уже 735 миллионов просмотров, и эта цифра продолжает расти.

Музыкальный стиль Билли Айлиш называют dark pop, а ее голос – "шепчущим сопрано". Сама певица говорит, что не все ситуации, о которых она поет, произошли в реальности, и они с братом часто выдумывают сюжеты. Однако, она говорит, что представляет целое поколение, которое недооценивают и к которому не прислушиваются.

Билли говорит, что никогда не пробовала наркотики и не курила. Также она является убежденной вегетарианкой. Вместе с актером Вуди Харрельсоном, веганом и экоактивистом, она записала обращение с просьбой отказаться от продуктов животного происхождения и от пластика.

В райдер певицы входят безглютеновые тортильи, жареные бобы, ананасы, Fanta и очень много свечей. А еще Билли говорит, что всегда советуется с матерью, если в чем-то сомневается, но все же самым суровым своим критиком является она сама.

Билли Айлиш на концерте в Новой Зеландии

В недавних интервью она призналась, что страдает синдромом Туретта – это расстройство ЦНС, которое сопровождается множественными двигательными тиками. Он был диагностирован в раннем возрасте. Также Билли рассказала, что когда стала популярной, то потеряла много друзей и в какой-то момент думала, что не доживет до 17 лет, так много всего навалилось. Но она это преодолела и всегда готова поддержать подростков, которые испытывают схожие проблемы.

Свою личную жизнь Билли тщательно оберегает. Ей периодически приписывают отношения с некоторым музыкантами, чаще всего с теми, с кем она выступает дуэтом, но певица никак эти слухи не комментирует, а папарацци никак не удается снять ее с бойфрендом, если таковой имеется.

Билли Айлиш на концерте с певцом Халедом

Билли часто меняет цвет волос, предпочитает яркий маникюр и мешковатую одежду, в прошлом году появилась новость, что она будет выпускать собственную линейку одежды вместе с японским дизайнером и художником Такаши Мураками. Свой стиль она объясняет тем, что просто не любит следовать правилам. "Я действительно отличаюсь от многих людей. Я всегда носила то, что хотела, и говорила то, что желала сказать. Мне нравится, когда меня запоминают, поэтому я люблю выглядеть запоминающейся", - призналась Билли в интервью.

