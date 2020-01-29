Оскар 2020: Галь Гадот и Тимоти Шаламе будут объявлять победителей, но от основного ведущего решили отказаться

Также пообещали, что сцену выйдут лауреаты прошлого года

Подготовка к церемонии награждения премией "Оскар" идет полным ходом и в прессу просачивается все больше подробностей. Так, стало известно, что главного, или основного ведущего не будет, как и в прошлом году. Однако "дополнительными" станут известные актеры. Об этом сообщили продюсеры шоу Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен, пишет Variety.

Церемония вручения кинопремии "Оскар 2020" состоится в ночь с 9-го на 10-е февраля 2020 года. Место остается неизменным - легендарный театр Dolby в Лос-Анджелесе (США).

Трансляция 92-й церемонии вручения наград премии Оскар начнется в 20.00 (9 февраля) по местному времени и в 3.00 (10 февраля) по киевскому времени. Официальным транслятором церемонии является американский канал ABC.

В театре Dolby получат свои заветные статуэтки "Оскар" победители в 24-х номинациях. Без ведущего церемония награждения пройдет уже в третий раз, ранее такое случалось в 1989 и в 2019 годах. В последний раз ведущим "Оскара" должен был стать американский комик Кевин Харт, однако он отказался из-за своих старых твитов, в которых он нелицеприятно высказывался о геях.

В одном из твитов 2011 года Кевин Харт написал: "Йоу. Если мой сын вернется домой и попробует поиграть с кукольным домиком моей дочери, то я сломаю это над его головой и скажу: "Прекрати это, гей". Но организаторы справились и без ведущего: на сцену выходили селебрити и представляли номинации.

В этом году дебютируют в качестве ведущих "Оскара" "суперженщина" Галь Гадот, звезда фильма "Король" - Тимоти Шаламе, "Халк" Марк Руффало и комик Уилл Феррелл. Также номинации будут объявлять лауреаты прошлого года: Махершала Али, Реджина Кинг и Рами Малек. Кто еще выйдет на сцену – пока не сообщают, сохраняя интригу.

Как ранее писал Фокус:

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году обещает быть весьма прогрессивной. Меню банкета будет более вегетарианским и без использования пластиковых бутылок. На эту экологически верную идею кинокритиков натолкнул актер Хоакин Феникс, звезда фильма "Джокер", веган и защитник животных.