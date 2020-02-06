День Елены Зеленской. 10 самых ярких образов в статусе первой леди

2020-02-06 17:47:00

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Жена шестого президента Украины Владимира Зеленского сегодня впервые празднует день рождения в статусе первой леди. Елене исполнилось 42 года, а прошедший запонился большим вниманием общественности к супруге президента, в том числе и к ее нарядам. а Фокус сделал подборку лучших.  

И Елена Зеленская уже получила поздравления от мужа. Президент Владимир Зеленский поздравил свою супругу, опубликовав в Facebook совместную фотографию.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом… С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями", – отметил Зеленский, подчеркнув, что счастлив от этого.

В 2019 году первая леди Украины стала одной из самых обсуждаемых персон в украинском интернете. При этом центром внимания стали модные образы Елены Зеленской, многие из которых заслужили нелестные отзывы и массу критики в адрес вкуса супруги президента и соответствия нарядов первой леди ее высокому положению.

Принято считать, что первая леди страны — главное женское лицо государства. Она традиционно занимается благотворительными проектами, сопровождает президента, если он покидает страну с визитами за рубеж и, как водится, находится под пристальным вниманием общественности.

В бытность просто женой Владимира Зеленского, Елена нечасто появлялась на публике и довольно тщательно скрывала подробности своей личной жизни. Теперь каждый ее шаг контролируется и обсуждается. Как и ее наряды. Это также можно назвать обычным явлением – первые леди по всему миру обязаны быть иконами стиля и не допускать промахов.

Однако, в случае с Еленой Зеленской она сразу, еще во время появления на избирательном участке и во время первого зарубежного визита в Брюссель дала понять, что некоторые из своих привычек менять не будет и выбирает спокойную элегантность от современных дизайнеров и даже некоторую авангардность.

За время пребывания в статусе первой леди, Елена Зеленская успела появиться в одежде дизайнеров Артема Климчука, Ивана Фролова, брендов Elenareva, SIX, Dafna May, украшениях GUZEMA Jewellery и творениях других отечественных деятелей fashion-индустрии. 

Немудрено, что первая леди стала героиней декабрьского номера Vogue UA. Она позировала в модных нарядах и дала развернутое интервью. Фокус в день рождения первой леди Украины собрал самые эффектные публичные появления Елены Зеленской.

Снимок для Vogue

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Для фотосессии для первой леди было подобрано несколько образов и сделано несколько серий снимков. Именно одним из них и поздравил президент жену сегодня. Но этот стоит особняком. Позже стилист Юлия Пелипас рассказывала, что «из съемки полностью исключили фактор моды и стиля - хотелось снять непостановочный портрет, правдивый, почти документальный».

Костюм для визита в Израиль

Для посещения школы для учеников со сложными формами инвалидности первая леди выбрала серый сдержанный брючный костюм. Именно их она предпочитает чаще всего, отдавая должное своей привязанности к стилю "кэжуал".

Платье для встречи в Вильнюсе

Темно-синее платье от Lake Studio для встречи со украинскими школьниками из международной школы "Вильнюсский Литовский дом" вызвало противоречивые отзывы. Но в одном пользователи сошлись – оно выглядело сдержанно и официально.

Платье с вышивкой для представительства ЮНИСЕФ

По случаю 30-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка супруга Президента Елена Зеленская встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер. И выбрала синее платье с вышивкой. Один из самых удачных образов. Жаль, что первая леди еще ни разу его не повторила.

Хризантемы для конгресса педиатров

В подобных нарядах первую леди редко можно увидеть, но простое легкое платье с цветочным принтом необычайно ей шло.

Костюм для обеда первых леди

В рамках визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Елена Зеленская приняла участие в обеде первых леди Fashion 4 Development (F4D). И снова продемонстрировала любовь к брючным костюмам. Как оказалось – голубой ей к лицу.

Демократичные джинсы для детского лагеря

Для посещения Международного детского центра "Артек", который в прошлом году отметил 94-ю годовщину основания, Елена Зеленская выбрала самый демократичный образ: джинсы, кардиган и белую футболку. Но в детском центре ей подарили национальное украинское украшение из бисера – гердану, что весьма оживило ее образ.

Черное платье с пикантной деталью для визита в Эстонию

Это черное платье, выбранное первой леди для официального приема у президента Эстонии могло бы остаться незамеченным, если бы не оригинальная деталь – вырез на спине. Пусть его видно всего на нескольких снимках, но это было смело.

Белое для Дня Независимости

Обычно первые леди для этого праздника выбирали наряды с традиционной вышивкой. Но в этот раз на Майдане Незалежности было поставлено шоу, в котором Елена Зеленская в белоснежном платье стала его участницей.

Голубое для императора Японии

Желтое платье Елены Зеленской для интронизации японского императора, пожалуй, можно назвать главным модным скандалом прошлого года. И на его фоне куда меньше внимания было уделено голубому платью оригинального кроя, в котором Елена Зеленская появилась позже на приеме. И очень зря.

Все фото из открытых источников. Материал подготовлен отделом новостей. 

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