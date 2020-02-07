В духе эпохи: фотограф сделал снимки актеров из фильма "Маленькие женщины" в стиле XIX века

2020-02-07 15:27:33

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Уилсон Уэбб использовал аутентичный аппарат и оборудование

Актеры из фильма "Маленькие женщины", который номинирован на "Оскар" в этом году, получили фотопортреты в духе эпохи, описываемой в фильме. Об этом пишет Daily Mail.

Фотограф Уилсон Уэбб сделал коллодионные снимки, используя аутентичный фотоаппарат XIX века.

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Лора Дерн (Марми Марч)

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Сирша Ронан (Джозефина Марч)

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Эмма Уотсон (Маргарет Марч) и Джеймс Нортон (Джон Брук)

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Элайза Сканлен (Элизабет Марч) и Флоренс Пью (Эми Марч)

маленькие женщины, ретрофотографии, коллодионная фотография

Крис Купер (мистер Лоуренс) и Боб Оденкерк (Отец Марч)

маленькие женщины, ретрофотографии, коллодионная фотография

Джейн Хоудишелл (Ханна) и Луи Гаррель (Фридрих Байер)

маленькие женщины, ретрофотографии, коллодионная фотография

Тимоти Шаламе (Теодор "Лори" Лоуренс)

Коллодионная фотография была изобретена в конце 1850-х годов независимо сразу тремя изобретателями: Фредериком Скоттом Арчером, Робертом Бинемом и Гюставом Легре. Изобретение произвело настоящую революцию в фотографии, позволив получать снимки высокого качества с очень короткими выдержками. Однако осталось достаточно трудоемким: используются стеклянные пластинки, которые поливаются светочувствительным слоем и полируются водно-спиртовым раствором мела, а изображение проступает благодаря раствору железного купороса, уксусной кислоты и сахара. Также используются нитраты серебра.

На подготовку уходило около десяти минут, и еще полчаса на постобработку каждого изображения. Уэбб отметил, что все актеры были очень увлечены процессом, но особенно, актриса Эмма Уотсон. Она даже захотела подобную ретро-фотостудию у себя дома.

маленькие женщины, ретрофотографии, коллодионная фотография

маленькие женщины, ретрофотографии, коллодионная фотография

маленькие женщины, ретрофотографии, коллодионная фотография

Действие фильма "Маленькие женщины" происходит в времена Гражданской войны в США в Новой Англии. Фильм снят по роману писательницы Луизы Мэй Олкотт, который считается американской классикой. За роли в фильме Сирша Ронан и Флоренс Пью номинированы на "Оскар".

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