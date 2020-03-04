Ирландский визит: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили коровью ферму и урок кулинарного мастерства

Герцогская чета второй день проводит с официальным визитом в Ирландии

Первый день официального визита Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Ирландию завершился в ирландском пабе за пинтой пива Гиннесс, а сегодня их ждала не менее разнообразная программа. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала пара посетила национальный центр по охране психического здоровья молодежи Jigsaw. Где Кейт и Уильям познакомились с молодыми людьми, которых поддержала благотворительная организация, и присоединилась к беседе с активистами сообщества, учителями, родителями и тренерами.

Фото: The Royal Family

Они устроили урок кулинарного мастерства и сыграли в настольный теннис.

А второй день в Ирландии для герцогской четы завершился совершенно по-туристически: визитом на коровью ферму, где принцу и герцогине показали, как правильно класть каменную изгородь и кормить коров. С фермерами они обсудили развитие сельского хозяйства по всей стране. И после отправились на романтическую прогулку по скалистому побережью к вершине Хоут Клифф, откуда открывается прекрасный вид. Маршрут им подсказал ирландским министр охраны окружающей среды Ричардо Брутон, который сообщил, что обычно на вершине ветрено, но сегодня погода идеальна для прогулок.

Фото: Wireimage

Завтра визит Кейт и Уильяма в Ирландию завершится.

Как ранее писал Фокус:

Днем герцогов Кембриджских ждала встреча с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и его супругой. А также их собакой, бернским зенненхундом Бродом ("Гордость" по-ирландски). А вечером принц с женой отправились в известный дублинский паб Gravity из которого открывается прекрасный вид на город и в котором подают настоящий ирландский Гиннесс.