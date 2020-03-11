В 2020 году популярной музыкальной группе исполняется 10 лет

Музыканты популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний заявили о завершении проекта и объявили прощальный тур. Соответствующее обращение опубликовано в YouTube-канале музыкантов.

Несмотря на то, что в 2020 году группе исполняется 10 лет, музыканты сказали, что продолжат свою деятельность по отдельности.

"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше", – сказал Завгородний.

В течение ближайших шести месяцев группа "Время и стекло" будет находиться в большом туре с шоу "Финальные титры", а последний концерт состоится 11 сентября во дворце "Украина" в Киеве.

Накануне вышел последний клип группы, который и породил слухи о распаде. В ролике музыканты пересматривали былые забавные моменты их восхождения по карьерной лестнице со слезами на глазах. А в конце клипа Надя и Алексей расходятся в разные стороны, а на экране появляется надпись "Время истекло".

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