Кузнечик из Никарагуа с рогами и необычными половыми органами получил имя в честь Леди Гаги

Ученые сказали, что облик "дурацкого насекомого" напоминает поп-звезду в ее безумных нарядах

Новый вид кузнечика, найденного в Никарагуа, получил свое имя в честь певицы Леди Гаги. Энтомолог Брендан Моррис из Университета Иллинойса считает, что насекомое своим "безумным видом" напоминает экстравагантный стиль поп-звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Kaikaia gaga был найден в 1991 году и с той поры оставался безымянным. Он питается соком растений, и даже умеет "петь": насекомое перебирает стебли растений, заставляя их издавать вибрирующие звуки.

Изучая насекомое, энтомолог выяснил, что него есть "рога" - выступы над грудной клеткой, а половые органы имеют необычную форму, схожую с хоккейной клюшкой.

Фото: Instagram ladygaga

Ученый решил назвать кузнечика в честь певицы, потому что "восхищается ее ярким самобытным стилем".

Насекомое из Никарагуа – не первое, которое получило имя в честь знаменитости. В честь Бейонсе назвали муху Scaptia Beyoncee с золотой спинкой из Австралии, в часть героини Кейт Уинслет – жука Agra katewinsletae, потому что ее Роуз из "Титаника" была в опасности, как и жук, который находится под угрозой уничтожения.

Как ранее писал Фокус:

Ридли Скотт собирается снять весьма амбициозное кино и рассказать историю одной из самых известных модных династий мира – Gucci. А именно скандальный эпизод 1995 года, когда наследника империи Маурицио Гуччи убил наемный убийца на пороге его офиса. Позже выяснилось, что убийцу наняла жена Маурицио – Патриция. И ее роль исполнит Леди Гага.