Выздоровел за считанные дни: тренер британского ФК "Арсенал" заявил, что поборол коронавирус

Микель Артета ранее сообщал, что даже не сразу попал к врачу

Заразившийся коронавирусом наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета заявил о том, что выздоровел. И ушло у него на это чуть менее недели. Об этом пишет Evening Standard.

37-летний Артета рассказал, что в прошлый вторник почувствовал себя плохо и отправился к врачу. Однако того не оказалось на месте.

"Мне позвонили из совета директоров после тренировки, когда я был в моей машине, и мне сказали, что тест президента ФК "Олимпиакос" Евангелоса Маринакиса дал положительный результат", - отметил Артета. А так как все, кто контактировал с ним, могли заразиться, то он сообщил, что чувствует себя плохо.

Евангелос Маринакис

На следующий день "Арсенал" должен был играть с "Манчестер Сити", матч был отменен. Все, кто контактировал с Евангелосом, сдали тест и у Артеты он оказался положительным, о чем стало известно в пятницу.

Артета с одним из игроков ФК "Арсенал"/Все фото: Evening Standard

Он рассказал, что симптомы полностью ушли за три или четыре дня и сейчас он чувствует себя хорошо, слабость прошла, как и головная боль, но Артета отмечает, что заражение произошло стремительно: он очень быстро почувствовал себя плохо.

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