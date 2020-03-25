30-тиминутные тренировки и черный кофе. Как Дэниел Крейг готовился к съемкам в "Джеймсе Бонде"

Актер сидел на жесткой диете и не употреблял алкоголь

Последний фильм про агента 007 должен был выйти на экраны в ноябре 2020 года, однако, премьера может быть отложена из-за пандемии коронавируса. Но приблизиться к отличной форме Дэниэла Крейга, исполнителя главной роли можно, если следовать советам его тренера. Об этом пишет Daily Mail.

Когда Крейг готовился к съемкам, то обратился за помощью к тренеру Саймону Уотерсону, с которым работал еще с 2005 года. Он и рассказал, как актеру удалось привести себя в идеальную форму.

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Для начала он отказался от алкоголя и сигарет. А в рацион ввел куркуму, кимчи – пекинскую капусту, приготовленную по корейскому рецепту и пил черный кофе по утрам.

Фото: фильм "Казино "Рояль" (2006)

Интенсивные тренировки длились по полчаса.

Завтрак актера состоял из тостов из ржаного хлеба, вареных яиц, авокадо, кимчи, лимона и имбиря. А после чашки крепкого кофе Крейг отправлялся на тренировку.

В понедельник актер придерживался растительной диеты, во вторник следовал пескетарианской диете (она разрешает употреблять в пищу рыбу и морепродукты), в среду позволял себе белое мясо, в четверг сидел на вегетарианской диете, а в пятницу ел красное мясо.

Как ранее писал Фокус:

Английский актер с мировым именем Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 Джеймса Бонда, решил лишить своих детей наследства. Артист уверен, что люди должны тратить или жертвовать заработанные своим трудом деньги, пока живы.

52-летний Крейг женат на 50-летней актрисе Рэйчел Вайс. В 2018 году у пары родилась дочь. У Крейга также есть дочь Элла от экс-жены Фионы Лаудон, с которой он развелся в 1994 году.