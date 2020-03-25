На пляж не пускают. Как заставляют жить на карантине в Париже, Лондоне и на Лазурном берегу

Человечеству не оставили выбора, кроме как сидеть дома и читать новости о коронавирусе. Но если оставить в стороне эмоциональную, нравственную, психологическую и экономическую составляющие явления, которое планета переживает впервые, стоит отметить некоторую сюрреалистичность происходящего и удивительные ощущения от новизны опыта. Ведь сегодня население Земли превратилось в единый организм, объединенный одинаковыми заботами: как пережить карантин, не сойти с ума и выбраться на волю, не растеряв навыков социализации. Чтобы узнать, как реагируют и что могут делать в условиях тотальной изоляции стран люди за рубежом, Фокус обратился к согражданам, проживающим во Франции, США, Канаде и Великобритании.

"Мы в голливудском фильме"

Ольга Зыкова, владелица маркетингового агентства Vogue Laboratory. Париж, Франция

– Адаптироваться к новым условиям было и просто, и сложно одновременно, – говорит Ольга Зыкова. – В моей деятельности я в основном привлекаю известных фотографов, стилистов под конкретный заказ, а распустить веб-дизайнеров, менеджеров, весь офис работать дистанционно, по рекомендации Макрона, легко и даже удобно. Но что делать с мероприятиями? Разрешено выходить только одному человеку на работу, в то время как все бары, рестораны, музеи закрыты. Можно выйти за продуктами или в аптеку, совершить короткую пробежку возле дома в одиночестве. Причем только со специальным документом, где указана цель выхода из дома. Около 100 тыс. военных и полицейских контролируют эти процессы.

Так что сейчас думаем, как адаптироваться бизнесу и где брать клиентов, когда все это закончится.

Теперь мои обычные дни, как, впрочем, и моих знакомых, состоят из бесполезных визитов в аптеку с целью купить маску, термометр и гель-антисептик, которых там нет. И походов в супермаркет, где мы отстаиваем километровые очереди в кассу (в магазин пускают не более пяти человек одновременно). Нам продают одну пачку туалетной бумаги и один блок воды в одни руки! Так что это все занимает много времени, – рассказывает Ольга Зыкова Фокусу.

– Зато появилось время для саморазвития – я, например, слушаю Гарвардские курсы. Но не всем удается справляться так хорошо. Многие семьи ругаются, сложно переносят психологический эксперимент: 24 часа в четырех стенах. Ведь квартиры во Франции небольшие. Многие привыкли только ночевать в них, а так – art de vivre в уютных кафе. А теперь вы можете выйти только с собакой по спецразрешению, пройтись недалеко от дома. Поэтому и появился черный бизнес: сдача собак напрокат. Люди сходят с ума от невозможности выйти из дома. У нас, например, сосед по кругу стрижет траву в общем дворе. Она уже лысая, по-моему.

Традиция ходить друг к другу в гости прервалась: французы всегда любили вечеринки дома. На парадном дома вешали объявление, мол, простите за шум, и – вперед! Смех, веселье, запахи, а ночью – стоны от удовольствия. А сейчас – тишина. Запрещено. Лишь в восемь вечера – аплодисменты со всех окон со ставнями, с балкончиков в благодарность героизму врачей. К слову, некоторые мои знакомые склоняются к тому, что это большой фейк, аргументируя, что от гриппа умирают больше. У меня есть уверенность, что население заражают намеренно, как было с птичьим и свиным гриппом, от которых умерли мамы моих друзей. Часто появляется ощущение, что мы оказались в голливудском фильме.

Штраф за поход на набережную - 135 евро

Наталья Копаева, журналист ресурса «Лазурный день» (новости Французской Ривьеры). Ницца, Франция

Фото: Наталья Копаева. Пустующая Английская набережная в г. Ницца

– Адаптировались так себе. Мне мало что позволяют условия, так как мы живем в резиденции на холмах, далеко от всего. У нас здесь один небольшой магазин, куда жителей пускают по два человека, исключительно в масках и перчатках, – рассказывает Фокусу журналист местной газеты Наталья Копаева.

– Продукты в магазинах есть, хотя выбор, конечно, желает оставлять лучшего, с прежним не сравнить. Попасть в магазин удается не всегда. Нужно ловить момент, когда возле него нет очереди из двадцати наших соседей. Людям очень сложно сидеть в четырех стенах. Но набережную и пляжи патрулирует полиция, выписывая штрафы непокорным в размере €135. Слышала, их будут повышать, – говорит Наталья Копаева.

– У нас издано постановление о том, что выход на улицу запрещен. Есть только пять исключений, среди которых поездка на работу. Но на руках должна быть справка от работодателя о том, что сотрудник не может работать дистанционно.

Кроме того, можно посетить врача и выгулять собаку. А также выйти на пробежку не далее чем на 500 м.

Я почти не вижу своих знакомых, с бабушками и дедушками разговариваем только по телефону. Все общение – только внутри семьи в четырех стенах. И, конечно, мы обсуждаем, что нужно соблюдать меры, чтобы сдержать эту эпидемию.

Паники как таковой в среде знакомых нет. Люди относятся с пониманием. В восемь вечера выходят на свои балконы и хлопают медикам, которые вынуждены работать в таких условиях.

Многие считают, что меры, предпринятые руководством, были несвоевременными, следовало включиться раньше. Всем трудоустроенным гражданам на время карантина сохраняют заработные платы, и это, конечно, повышает уровень доверия к руководству страны.

В настоящее время заразившихся на Лазурном Берегу примерно 500 человек, но, думаю, многие уже выздоровели. В нашем департаменте 103 заболевших, из числа которых умерли трое, некоторые, по данным СМИ, пребывают в реанимации, – продолжает журналист.

– У нас друг в Милане, который находится в еще более сложных условиях. Рассказывает, что больницы переполнены и не хватает медицинского персонала. Кроме того, у меня есть знакомые врачи здесь во Франции, которые работают в авральном режиме.

Если честно, иногда становится смешно от всего этого и появляется ощущение, что мы оказались в фильме «Заражение». А если серьезно, пришлось отказаться от привычки целовать друг друга при встрече, как здесь принято, – заключает Наталья Копаева.

"Мое лекарство – пена для ванн"

Инга Николаева, маркетинг-менеджер в 2ISEC Consultancy. Лондон, Великобритания

– Я вчера выходила в Boots (торговая сеть), рассказывает Фокусу Инга Николаева. – Мне на дверях задали вопрос, зачем я туда иду. Сказала, что за пеной для ванн. А мне ответили, что только за лекарствами можно. На что говорю: «Это и есть мое лекарство». Пропустили. А других, кто за мной стояли, нет. То есть разрешают покупать только медикаменты, а если нужна помада, то уже нет. Вроде как не до помады сейчас.

Вообще, многие англичане относятся довольно хладнокровно к карантину. Вот в выходные британцы отправились на пляжи и гулять в парки. Борис Джонсон был возмущен, о чем сообщил гражданам по ТВ, после чего и ужесточили карантин.

Фото: Инга Николаева Hyde Park London

Следует отметить, что панике подвержены больше эмигранты, британцы в основном относятся со скепсисом и недоверием. Это по моим ощущениям, разумеется.

Джонсон долго не хотел вводить ограничительные меры. Метро работало до последнего, остановили только в пятницу прошлой недели. Теперь разрешают выходить в магазины, аптеки, соблюдать дистанцию 2 м между людьми на улице. Еще премьер очень настаивает на ежедневной зарядке, хотя сам не похож на фаната спорта, – делится Инга Николаева.

Сейчас большинство людей работает из дома, ничего не поделаешь. По предварительной информации, это продлится 12 недель, уже половину первой мы пережили.

Половина американцев в панике, половина карантин не соблюдает

Галина Хмарская, юрист. Лос-Анджелес, США

– 19 марта калифорнийцы официально получили приказ оставаться дома, – рассказывает Фокусу Галина Хмарская. – Можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а конкретно – за продуктами и в аптеку.

Рестораны, бары, ночные клубы и кафе закрыли чуть раньше – реально закрыли, без исключений. Рестораны работают только на delivery and pick up orders. Не разрешают собираться группам людей, количество которых превышает шесть человек, и расстояние между ними не должно быть менее 1,8 м. Соответственно, обязательно использование масок и одноразовых перчаток в общественных местах (чего 50% населения, естественно, не делает).

Отношение к приказу достаточно противоречивое, некоторые очень аккуратны и выполняют указания правительства, многие достаточно скептически настроены, но все же выполняют, так как просто боятся. А некоторые считают, что к ним эпидемия никакого отношения не имеет, они бессмертны, и ведут обычный образ жизни: веселятся, гуляют по пляжу, только не работают.

В связи с этим правительство планирует ввести более жесткие меры, так называемый Martial Law (военное положение). Что касается работы, многие выполняют свои обязанности из дома, но много и таких, кто лишился рабочих мест и, соответственно, заработка, – например, те, кто работают в ресторанах, барах, салонах красоты и т. п., а также те, кто не имеет права на работу в США. Кто трудоустроен официально, получает помощь от государства. Для этого необходимо подать документы на unemployment в связи со сложившейся ситуацией. Согласно вышеуказанному приказу все предприятия, компании должны закрыться, при возможности перевести сотрудников в домашний режим работы.

Незакрытыми могут оставаться лишь так называемые essential businesses, т. е. компании и учреждения, предоставляющие медицинские услуги, а также продуктовые магазины, аптеки, заправки, рестораны (осуществляющие только доставку и pick up) и т. п. Школы и иные учебные заведения закрыли еще две недели назад. Изначально озвучивался срок в две недели (чтобы не наводить еще больше паники, потому что родители пришли в полный "восторг" от того, что им придется держать детей дома и занимать их чем-либо), потом его продлили, и, по последним данным (неофициальным), карантин продлится до осени. Средства массовой информации наводят капитальную панику, и так как Америка в своей истории с такой ситуацией не сталкивалась, американцы очень напуганы. При первых звоночках о введении карантина они побежали скупать всю воду и туалетную бумагу, причины я до сих пор не пойму, подозреваю, что из-за отсутствия опыта подобных чрезвычайных ситуаций и карантинов, – заключает Галина Хмарская.

В доставках очередь на недели вперед

Елена Ивченко. Сиэттл, США

«В службах доставки супермаркетов очередь на две-три недели вперед. Это говорит о том, что есть люди, которые совсем не выезжают из дома»

– С сегодняшнего дня в штате Вашингтон ввели режим stay-at-home, который подразумевает, что покидать жилье не рекомендуют, – говорит Елена Ивченко Фокусу. Но жесткого запрета на прогулки нет, главное, соблюдать social distancing (4,5 м от других прохожих).

Фото: Елена Ивченко. Уличное кафе в Сиэттле

Школы пока закрыты с 13 марта до конца апреля. Крупные предприятия перешли на работу в онлайн-режим примерно с начала марта.

Лично я считаю меры правительства последовательными и оправданными. В субботу мы приехали в парк, там было порядка тысячи человек, сотни припаркованных автомобилей. Мы уехали в менее людное место. Но представьте, сколько людей с хорошим стремлением изолироваться в парке контактировали друг с другом. Также проблема – подростки, они гуляют по городу компаниями по 15–20 человек, заходят в кофейни за кофе. В таком составе без строгих мер их не остановить.

Вообще тут все дисциплинированны и осторожны. Работа из дома – здесь нормальная практика, так как в Сиэтле сосредоточены офисы основных IT-компаний.

Применяется режим выдачи заказов с собой и из окошек для выдачи еды в автомобили (здесь эта функция есть не только у MCDonalds, но и у всех фаст-фудов и даже аптек). Также осуществляется доставка на дом.

Издаются директивы каждый час, я слежу за обновлением в приложении местного новостного ресурса. Примерно неделю назад женщине-добровольцу вкололи тестовую вакцину. О результатах пока не было сведений, но если вакцина подействует, ее обещают за год лицензировать, – рассказала Фокусу Елена Ивченко.