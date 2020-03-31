Теперь сами по себе: Принц Гарри и Меган Маркл официально утратили статус членов королевской семьи

Герцоги Сассекские написали трогательное сообщение в соцсетях и закрыли комментарии

Сегодня, 31 марта, вступает в силу отречение принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи. И пара уже успела попрощаться на своей официальной страничке в Instagram, право пользования которой они также утратят. Об это пишет Daily Mail.

Впрочем, принц Гарри и его сын сохраняют право на британский престол. Сейчас Гарри – шестой в очереди, после своего отца, брата и его детей, а его сын, Арчи Маунтбеттен-Виндзор – седьмой.

Процесс отречения сопровождался рядом процедур и ограничений в ходе которых Гарри и Меган утратили не только статус членов королевской семьи, но также потеряли право использовать имя "Sussex" как на официальных приемах, так и в коммерческих целях.

Супруги столкнулись с рядом неудобств. Ведь на свой титул они зарегистрировали благотворительный фонд, создали дорогостоящий сайт и зарегистрировали ряд торговых марок. А теперь от всего этого им придется отказаться. Пока все планы по ребрендингу заморожены из-за пандемии коронавируса. Пара считает, что это "неуместно".

Последним сообщением в соцсетях они попрощались с подписчиками и поблагодарили их за поддержку и вдохновение. «Спасибо за то, что разделяли наши миссию становления добра во всем мире”, - написали супруги и подписались просто - Меган и Гарри. В данный момент комментарии под всеми постами пары в Instagram с 11 миллионами подписчиков - закрыты.

Сейчас, по слухам, Гарри, Меган и малыш Арчи находятся в Лос-Анджелесе, США, куда спешно вылетели из Канады. И снимают дом где-то в Малибу. Больше подробностей журналистам пока не удалось выяснить. Президент Трамп уже заявил, что не будет платить за их охрану, впрочем, пара уже заявила, что на это и не рассчитывала.

Как ранее писал Фокус:

Дональд Трамп поторопился заверить граждан, что не собирается оплачивать безопасность членов королевской семьи Великобритании. "Я большой друг и почитатель королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они должны платить!", - подчеркнул Дональд Трамп.