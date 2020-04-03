Ева Лонгория распродает свою обувь, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса в Польше
2020-04-03 16:37:00
Знаменитость нашла спсобо быть полезной во время самоизоляции
Звезда "Отчаянным домохозяек" решила устроить распродажу обуви своего бренда. Так, 10% от стоимости каждой единицы бренда @eobuwie пойдут на помощь людям, заболевшим коронавирусом.
Средства будут направлены в поддержку университетской больницы Карола Марцинковского в Зеленой Горе. На своем аккаунте в инстаграм актриса призывает своих подписчиков делать пожертвования во время шопинга и покупать во благо нуждающихся.
«Оставайтесь дома и помогите нам исправить эту кривую во всем мире. Вместе мы справимся с этим», - написала знаменитость на своей страничке.
Как ранее писал Фокус:
- Папа Франциск из-за коронавируса прочел проповедь по телевизору. После этого понтифик все же вышел к окну Апостольского дворца и помахал собравшимся верующим рукой. При этом, он ничего так и не сказал.
- Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на должность в Государственном секретариате (министерстве иностранных дел) Ватикана. 66-летняя Франческа Ди Джованни будет одним из двух заместителей министра иностранных дел государства. Она будет отвечать за многосторонние отношения.
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