"В основном я пью": актер Райан Рейнольдс рассказал о жизни на карантине c тремя детьми

Актер стал гостем шоу известного телеведущего Стивена Кольбера The Late Show

43-летний актер Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в фильме «Дэдпул», рассказал известному телеведущему Стивену Кольберу и зрителям его шоу, как проходит его самоизоляция в кругу семьи.

"Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью", - признался актер.

Также Райан рассказал, что вместе с ним в самоизоляции находится его жена, актриса Блейк Лайвли, трое его дочек и теща. Причем актер признался, что теща помогает им с готовкой. А еще он рассказал, что совсем не скучает по мужской компании.

"Мне нравится проводить время с девочками. Мне нравится заниматься девчачьими делами. Я стараюсь не навязывать своим детям своего рода гендерные идеи. Но каждая из них, как только родилась, захотела платья: они постоянно хотели одеваться в ярко-розовую одежду. Именно этим я и занимаюсь. Сегодня утром мы делали платья салфеток, и им было весело. Мы развиваем навыки, которые позволяют нам войти в новый мир", - рассказал Рейнольдс.

Так как семейство строго соблюдает правила карантина и не ходит в общественные места, то стричь Рейнольдса будет его жена. Он признался, что она раз уже делала это. Стрижка заняла два с половиной часа и выглядела так, будто она опалила ему волосы зажигалкой. Но завтра Райану предстоит еще один сеанс стрижки, и он "взволнован".

Фото: Filmmagic

Хоть Кольбер и Рейнольдс общались в режиме видеоконференции, но они смогли выпить за встречу, причем один и то же напиток. Райану принадлежит компания по производству джина, и он подарил бутылку телеведущему ранее, при личной встречи. Так что Кольбер смешал в шейкере коктейль, названный им "карантини".

К слову, в разгар эпидемии коронавируса супруги сделали пожертвования в размере одного миллиона долларов в помощь двум некоммерческим организациям в США и Канаде.

"Я не имею права указывать другим людям, что делать, но, мне кажется, сейчас это обязаны делать все люди, которые могут это себе позволить", -отметил актер.

Как ранее писал Фокус:

Блейк Лайвли впервые рассказала о рождении третьего ребенка. "Кажется, что у нас было два ребенка, а стало три тысячи. У нас столько детей, это сумасшествие. Мы в меньшинстве. Люди говорят, что два ребенка и три ребенка – одно и то же, что это просто. И знаете, у этих людей нет троих детей! Это настоящее сумасшествие!", – рассказала Лайвли.