Новая жизнь в США: принц Гарри отказался от королевской фамилии и покупает дом у Мела Гибсона

Теперь мятежный член королевской семьи называет себя только герцогом Сассекским

Стало известно, какую фамилию выбрал мятежный принц Гарри, утративший свой статус члена королевской семьи. В документах, которые внук королевы Елизаветы II подал на регистрацию новой, специализирующейся на экотуризме турфирмы Travalyst, он называет себя "принц Генри Чарльз Алберт Дэвид, герцог Сассекский". Об этом пишет Daily Mail.

Принц не называет себя более титулом "Его Королевское Высочество" — по договоренности с королевой, поскольку теперь они более не представляют интересы британской монархии.

Также 35-летний Гарри отказался от официальной семейной фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носит его сын Арчи. Также он мог выбрать фамилию Уэльс, которой пользовался, когда учился в школе и служил в армии. Или же взять фамилию Сассекс — по аналогии с семьей брата. Дети принца Уильяма, Джордж и Шарлотта числятся в школьных документах, как Джордж и Шарлотта Кембридж.

Титулы герцога и герцогини Сассекских были присвоены королевой Гарри и Меган в день их свадьбы 19 мая 2018 года.

Маунтбеттен-Виндзор — личная фамилия членов королевской семьи. Принц Филипп, супруг Елизаветы, который принадлежал к династии Глюксбургов, в 1947 году, перед вступлением в брак с будущей королевой Великобритании, взял англизированную девичью фамилию матери — Маунтбеттен (в немецком варианте — Баттенберг). В 1960 году потомки Филиппа и Елизаветы получили двойную фамилию. При содействии премьер-министра было принято решение, что королевская династия по-прежнему будет именоваться домом Виндзоров, но наследники будут носить фамилии Маунтбеттен-Виндзор.

Также стало известно, что Гарри и Меган Маркл все-таки скоро обзаведутся личным домом в Лос-Анджелесе, где они сейчас проживают по неизвестному таблоидам адресу.

Агент по недвижимости из Голливуда Андреа Пайлот опрометчиво опубликовала в своем Instagram новость о том, что "Принц Гарри и Меган покупают дом Мела Гибсона".

Похоже, что речь идет об особняке с пятью спальнями в Малибу. Но вскоре пост оказался удален, а в агентстве недвижимости отказываются давать комментарии. Новое любовное гнездышко обойдется принцу и его супруге в 15 миллионов фунтов стерлингов. До Гибсона имением владел актер Дэвид Духовны.

Дом достаточно уединенно расположен, с террас открывается вид на Тихий океан. Также тут имеются два бассейна, тренажерный зал, гараж на четыре авто и внутренний дворик с барбекю.

Как ранее писал Фокус:

Герцоги Сассекские выбрали новое название для своего некоммерческого благотворительного фонда и будущих проектов. Меган Маркл и Гарри зарегистрировали название Archewell. Источником вдохновения послужило имя их первенца, Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. А также греческое слово Arche - которое значит "сила и действие".