Джоан Роулинг выкупила дом, который вдохновил ее на создание романов о Гарри Поттере

2020-04-14 18:29:17

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Британская писательница вернула себе семейный дом в деревушке Тутсхилл

Знаменитая писательница Джоан Роулинг, автор романов о волшебнике Гарри Поттере и детективе Корморане Страйке, купила домик в деревне Тутсхилл, где жила в детстве с 9 до 18 лет. Об этом пишет The Sun.

На стене даже сохранилась надпись, оставленная будущей писательницей: "Джоан Роулинг спала здесь в примерно 1982 году". Дом был продан отцом писательницы в 1995 году. И до 2011 он принадлежал продюсеру ВВС Джулиану Мерсеру.

джоан роулинг, гарри поттер, дом

джоан роулинг, гарри поттер, дом

Дом, бывший коттедж священника, обошелся писательнице в 400 тысяч фунтов. В нем сохранился чулан под лестницей, точно такой, как тот, в котором жил Гарри Поттер у своих дяди и тети до того, как узнал, что он волшебник, и погреб, который вдохновил Роулинг описать похожий в романе "Гарри Поттер и философский камень".

джоан роулинг, гарри поттер, дом

джоан роулинг, гарри поттер, дом

джоан роулинг, гарри поттер, дом

Коттедж был спроектирован архитектором Генри Вудиером и, по мнению экспертов, его готические формы напоминают мини-Хогвардс.

В деревне рядом расположена школа, которую посещала будущая писательница. Именно там она встретила людей, которые послужили прообразами профессора Снейпа и Рона Уизли.

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