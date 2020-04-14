Джоан Роулинг выкупила дом, который вдохновил ее на создание романов о Гарри Поттере
2020-04-14 18:29:17
Британская писательница вернула себе семейный дом в деревушке Тутсхилл
Знаменитая писательница Джоан Роулинг, автор романов о волшебнике Гарри Поттере и детективе Корморане Страйке, купила домик в деревне Тутсхилл, где жила в детстве с 9 до 18 лет. Об этом пишет The Sun.
На стене даже сохранилась надпись, оставленная будущей писательницей: "Джоан Роулинг спала здесь в примерно 1982 году". Дом был продан отцом писательницы в 1995 году. И до 2011 он принадлежал продюсеру ВВС Джулиану Мерсеру.
Дом, бывший коттедж священника, обошелся писательнице в 400 тысяч фунтов. В нем сохранился чулан под лестницей, точно такой, как тот, в котором жил Гарри Поттер у своих дяди и тети до того, как узнал, что он волшебник, и погреб, который вдохновил Роулинг описать похожий в романе "Гарри Поттер и философский камень".
Коттедж был спроектирован архитектором Генри Вудиером и, по мнению экспертов, его готические формы напоминают мини-Хогвардс.
В деревне рядом расположена школа, которую посещала будущая писательница. Именно там она встретила людей, которые послужили прообразами профессора Снейпа и Рона Уизли.
Как ранее писал Фокус:
- В живописной английской деревеньке Лавенхем в графстве Саффолк, продается 600-летний домик, который снимался в фильмах про Гарри Поттера. "Кривой дом" был построен в 1395 году и от времени наклонился в сторону, сейчас он стоит, опираясь на соседние дома.
- Владельцы дома из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти" уже несколько лет не могут продать недвижимость, несмотря на его большую популярность среди туристов. По словам самих владельцев старинного дома, они чувствуют себя по-настоящему проклятыми.