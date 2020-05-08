Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз рассказала, как пандемия ей напомнила о Второй мировой

Даме Джоан Коллинз было 11 лет, когда закончилась война

Известная британская и американская актриса, 86-летняя звезда сериалов "Династия" и "Американская история ужасов: Апокалипсис" поделилась своими воспоминаниями о Второй Мировой войне. Даме Джоан Коллинз было 11 лет в 1945 году. Об этом пишет Daily Mail.

Сегодня Коллинз смогла отметить День памяти и примирения только выйдя на балкон, украшенный флагами, и бокалом шампанского, чтобы отметить роль женщин во Второй мировой, так как все мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Однако, в интервью таблоидам актриса отметила, что карантин и режим самоизоляции напоминает ей о Второй мировой.

Джоан с мужем Перси/Фото: Splashnews

"Закрытые пляжи, так же как тогда. Меня с матерью и сестрой эвакуировали в Брайтон, но выйти на пляж и подойти к морю было нельзя – все было опутано колючей проволокой", - вспомнила Коллинз. Ее с матерью, учительницей танцев Эльзой Брессант и сестрой Жаклин, которая через много лет стала известной писательницей Джеки Коллинз, 12 раз пришлось уезжать из Лондона. С 1940 по 1941 гг., столицу Великобритании почти беспрерывно бомбили войска Люфтваффе. Это носило название "Блитц", началось с бомбардировки, которая длилась 57 ночей подряд. Около сорока тысяч человек погибли, многие здания были разрушены. Люди спасались на станциях метро.

Джоан с сестрой Джеки во время Второй Мировой войны

"Мы только вернулись в Лондон в очередной раз, когда снова прозвучал сигнал воздушной тревоги и нам пришлось бежать в метро. Люди там старались поддержать друг друга, мы пели и делились бутербродами", - вспомнила актриса и рассказала, что когда они вернулись после бомбежки домой, то оказалось, что их дом разрушен.

Актриса призналась, что не боялась войны, потому что не вполне осознавала, что происходит, но когда отмечали День Победы, то они с семьей отправились на Пикадилли, где все обнимались и пели, и звонили колокола. "Это было потрясающе и все вокруг были так счастливы", - рассказала Коллинз.

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