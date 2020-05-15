Guns N' Roses раскритиковали Дональда Трампа за то, что он не носит маску и делает это под их трек

И выпустили футболку, средства от продажи которой отправятся на благотворительность

Музыканты культовой группы Guns N' Roses перешли в конфронтацию с американским президентом Дональдом Трампом. Фронтмена группы Эксла Роуза возмутил тот факт, что Трамп игнорирует правила социального дистанцирования на карантине и не носит маску. Об этом пишет Global News.

Началом конфликта послужил визит Трампа на фабрику в Аризоне, где, кроме прочего медицинской экипировки производятся и медицинские маски. Весь персонал при этом был в масках. А президент нет.

А когда Трамп поднимался на трибуну – играл хит Guns N' Roses 1991 года Live And Let Die. Он часто использует популярные песни во время своих выступлений, из-за чего постоянно возникают конфликты с музыкантами. Например, в 2019 году у президента вышел конфликт с Оззи Осборном, когда тот обнаружил, что на одном из митингов Трамп использовал его хит Crazy Train. Также в незаконном использовании своих хитов Трампа обвиняли Рианна, Aerosmith и Rolling Stones.

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Теперь Эксл Роуз решил не ограничиваться заявлениями, а выпустил футболку, на которой написано Live N’ Let Die With COVID-45, намекая на Дональда Трампа, который является 45-м президентом США.

Также музыкант отметил, что все деньги от продаж футболок пойдут фонду MusiCares, который поддерживает музыкантов, пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее Роуз критиковал главу американского казначейства Стивена Мнючина за то, что он разъезжает по стране, наплевательски относится к пандемии и агитирует американцев "путешествовать по-местному". Музыкант прямо заявил, что Мнючин и американские чиновники ответственны "за 80 тысяч смертей".

Как ранее писал Фокус:

Президент США Дональд Трамп больше не сможет постить в соцсетях видео со своих митингов, где звучат хиты группы Queen. Музыканты запретили ему это делать, обратились в администрацию соцсети и видео с митинга было удалено из Twitter. Представитель Queen рассказал журналистам, что использование песни было несанкционированным.