$14 млн за вид: Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз

Это первый дом пары, который они купили вместе

Мила Кунис и Эштон Катчер продают свой особняк в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов имение в Колдуотер-каньон пара приобрела в 2014 году. Об этом пишет Dirt.

36-летняя Мила Кунис и 42-летний Эштон Катчер сейчас заканчивают строительство и отделку нового особняка в Беверли-Хиллз и решили избавиться от старого дома, первого приобретенного в браке.

В особняке пять спален и пять ванных комнат. Также тут имеются бассейн, винный погреб, тренажерный зал и даже сауна. Он был построен из дикого камня и кедра в 1999 году и ранее принадлежал генеральному директору Viacom Тому Фрестону.

Участок возле дома засажен плакучими ивами и зелеными кустарниками. А с просторной веранды открывается вид на каньон.

По соседству расположены дома таких знаменитостей, как Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэти Перри, Николь Кидман, Кэмерон Диас, Зои Салдана — их дома располагаются в этом же районе Беверли-Хиллз. Он носит название "Скрытая долина", тщательно охраняется и именно тут звезды могут чувствовать себя в безопасности, не боясь, что их снимки в домашней обстановке сделают вездесущие папарацци.

Пока дом Милы Кунис и Эштона Катчера выставлен на продажу, они вместе с детьми проводят карантин в другой резиденции — в особняке в городе Карпинтерия, который расположен на берегу океана.

Как ранее писал Фокус:

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис рассказала, что была вынуждена покинуть Украину из-за расовой нетерпимости, поскольку она еврейка. По словам Милы Кунис, ее большинство ее родственников погибли во время Холокоста, выжить удалось только отцу, матери и их родителям.