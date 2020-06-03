Бен Аффлек и Ана де Армас вышли на протест Black Lives Matter и защиту старой баптистской церкви

47-летний Бен Аффлек и его 32-летняя подруга Ана де Армас следили за акциями протеста, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицией в Миннеаполисе, и даже вышли на мирный митинг в Венис-бич, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Бен Аффлек ранее написал в Twitter, что сейчас самое время "слушать, учиться и действовать" и последовал собственному призыву. С Аной они присоединились к мирной акции протеста на Венис-бич в Лос-Анджелесе.

Причем актеры делали это два дня подряд.

Они держали плакат с надписью Black Lives Matter и еще один, с призывом защитить старую баптистскую церковь здесь же, в районе Венис-бич. Столетнюю Первую баптистскую церковь в Венис-бич выкупил за шесть миллионов у афроамериканской общины некий Джей Пенске, когда те не смогли ее содержать. И планирует ее переделать в модный многоквартирный дом.

Баптистская церковь в Венис-бич/Фото: Twitter Ana de Armas Updates

Аффлек и многие другие хотят, чтобы церковь вернули прихожанам, и она сохранила свой статус.

Как ранее писал Фокус:

Ким Кардашьян предложила оплатить медицинские счета молодой женщины, которая получила ранение лица во время стычки с полицией в Луисвиллле, штат Кентукки. Ким попросила своих подписчиков помочь ей найти пострадавшую.