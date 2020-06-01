Королевскую семью Великобритании продолжают сотрясать скандалы. Теперь в гуще событий очутилась герцогиня Кембриджская, о которой в июльском номере журнала Tatler выйдет большая статья под названием "Катерина Великая". Кейт Миддлтон шокирована предательством главного редактора журнала и юристы герцогини уже подали на издание в суд. Об этом пишет Daily Mail.

Материал принадлежит перу известной журналистки Анны Пастернак, и содержит в себе большое количество критики в отношении герцогини. В материале говорится, что Кейт чувствует себя "уставшей и загнанной в ловушку" из-за свалившихся на нее обязанностей после "Мегзита", и многих других вещах. Представители британских монархов уже заявили, что статья содержит ряд неточностей и искажений.

Обложка июльского номера со скандальной статьей

Инсайдеры рассказали, что Кейт Миддлтон затаила обиду на главного редактора Tatler Ричарда Деннена за то, что он позволил этому материалу выйти в свет. По словам источника, близкого к королевской семье, герцогиня была шокирована предательством Деннена, которого считала близким другом их семьи, — с ним Кейт и Уильям дважды ездили вместе на отдых. А ранее Кейт училась вместе с Денненом в университете. Также он был приглашен на ее свадьбу и на ряд светских приемов в королевском дворце.

Ричард Деннен

Таблоиды утверждаю, что Миддлтон чувствует себя "обиженной и расстроенной", потому что не ожидала такой подлости от Ричарда. И особенно ее взбесила та часть статьи в которой упоминается ее "болезненная худоба" и намеки на анорексию.

В материале также содержится критика семьи и детей Миддлтон и раскрываются подробности ее плохих взаимоотношений с Меган Маркл. В частности, в репортаже описана ссора, которая якобы произошла между двумя герцогинями накануне свадьбы Гарри и Меган из-за колготок, которые должны были надеть на торжество приглашенные девочки, следуя протоколу. Но Меган настояла на своем и самые младшие члены королевской семьи посетили свадьбу, одетые "не по уставу".

Принцесса Шарлотта с матерью на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Без колготок.

При этом сам Ричард Деннен ранее утверждал, что перед публикацией этот материал лично обсуждался с герцогиней и ее мужем: "Они отрицают, что знали об этом, что однозначно не соответствует действительности".

"Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении. Эта статья полна лжи, в ней нет ни слова правды. Какая ирония, что любимый журнал королевской семьи вскоре будет ими же разгромлен. Кейт, которая от природы очень скромна, делает все, что в ее силах", - уже прокомментировал источник из королевских кругов опубликованную статью.

Наряду со всем этим утверждается, что у Анны Пастернак были довольно надежные источники, помогавшие ей в работе над материалом. Ходят слухи, что журналистка тесно общалась с бывшим редактором Tatler Ванессой Малруни, которая, в свою очередь, является невесткой лучшей подруги Меган Маркл, Джессики Малруни.

Анна Пастернак/Фото: Tatler

Впрочем, Анна Пастернак, внучатая племянница знаменитого поэта, писателя и Нобелевского лауреата Бориса Пастернака, уже не первый раз добивается известности, публикуя скандальные материалы о британской королевской семье. Ее перу принадлежит роман 1994 года "Любовь принцессы" о тайном романе принцессы Дианы с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. За каждый факт Анна ручалась: Джеймс лично передал Анне 64 любовных письма от леди Ди.

Также выпускница Оксфорда и бывшая колумнистка Daily Mail опубликовала в 2019 году биографию Уоллис Симпсон, супруги бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. После выхода в книги в марте 2019-го Анну в СМИ начали называть не иначе как "биограф британского двора".

Как ранее писал Фокус:

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в службе в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества. Это официальное событие стало последним, в котором они приняли участие от лица короны. И к нему было приковано внимание таблоидов по всему миру. Журналисты жаждали скандала, и он случился, пусть и неявным образом. Принцы Гарри и Уильям с супругами прибыли в Вестминстерское аббатство порознь.