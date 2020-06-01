HBO Max исключил из своего каталога фильм "Унесенные ветром" из-за "расовых предрассудков"

Но в перспективе картину могут вернуть в каталог с новой пометкой

Сервис HBO Max решил временно исключить из каталога фильм "Унесенные ветром", снятый по одноименному роману Маргарет Митчелл в 1939 году, на фоне протестов в США протест расизма. Ленту раскритиковали за "романтизирование рабства на фоне общенациональной переоценки культурных ценностей", пишет CNN.

С инициативой убрать фильм из каталога выступил сценарист Джон Ридли. По его мнению, фильм "Унесенные ветром" "игнорирует ужасы рабства и увековечивает самые болезненные стереотипы о темнокожих людях".

Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Легендарный фильм может вернуться на HBO Max, но с пометкой наличия "противоречивых тем".

"Унесенные ветром" — это продукт своего времени. Он отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Эти расистские изображения были ошибочны тогда, неправильны они и сегодня. Мы понимали, что продолжать показывать этот фильм без объяснения и осуждения этих моментов будет безответственно",— прокомметировали в пресс-службе HBO.

Как ранее писал Фокус:

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