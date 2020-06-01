Кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль поделились новыми снимками по случаю 10-й годовщины свадьбы
Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг сочетались браком в Стокгольмском соборе 19 июня 2010 года
Пресс-служба шведского королевского двора представила не новые фотографии 42-летней кронпринцессы Виктории и ее 46-летнего супруга, принца Даниэля, сделанные в преддверии 10-й годовщины со дня их свадьбы, которую они готовятся отпраздновать 19 июня. Об этом пишет Hello.
Автором снимков выступила известная шведская фотограф Элизабет Толл. На одной из фотографий, сделанной в парке Хага около павильона Густава III, Виктория позировала в пышном темно-синем платье и в фамильной бриллиантовой диадеме.
Кроме того, кропринцесса также позировала в нежно-розовом платье от Elie Saab, которое надевала на концерт в Стокгольмском концертном зале накануне своей свадьбы, тиаре от Connaught и серьгах от Vasa, для следующего образа она выбрала более элегантный образ: кремовое платье, украшенное жемчужной брошью.
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