В 103 года скончалась британская певица Вера Линн, ставшая популярной во время Второй мировой войны

Британская певица дама Вера Линн, которую называли "живой легендой" скончалась в возрасте 103 лет в своем доме в Восточном Сассексе в окружении семьи. Об этом сообщает BBC News.

Вера Линн получила популярность во время Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму Sincerely Yours ("Искренне ваша") на BBC, посвященную британским военнослужащим на фронте. Она часто ездила на передовую, где выступала перед войсками. На танках даже писали ее имя. На в преддверии 75-летней годовщины Дня Победы вспоминала о "храбрых мальчиках, которые пожертвовали всем ради нас".

Вера Линн вместе с британскими солдатами/Фото: ВВС

Когда началась Вторая мировая война, Вере был 21 год и ее музыкальная карьера только начиналась. "Тогда мне казалось, что развлечения и музыка станут последним, о чем люди будут думать, когда начнут падать бомбы, но оказалось, что это совсем не так", - вспоминала певица. Ее передача выходила сразу после вечернего выпуска новостей, и она шутила, что "речь Черчилля служила ей вступительным словом". Ее обвиняли в том, что она снижает моральный дух бойцов и программу даже снимали с эфира, но поклонники Веры прислали тысячи писем в редакцию, требуя вернуть Линн назад.

Королева Елизавета, выступая перед британцами во время пандемии коронавируса, завершила свою речь словами из песни Веры Линн "мы обязательно встретимся снова".

Дама Вера Линн и принц Чарльз

В ноябре 1952 года сразу три композиции Линн Forget Me Not, The Homing Waltz и Auf Wiederseh’n Sweetheart попали в первый британский хит-парад журнала New Musical Express.

В 2009-м она стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Она также прославилась за рубежом, став первой британской артисткой, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh’n Sweetheart.

Также в репертуар Линн вошли известные баллады We’ll Meet Again, Wishing и White Cliffs of Dover. Помимо этого, артистка снялась в фильме "Мы встретимся снова" 1943 года и в ленте "Без любви не обойтись" 1944-го. Ее музыкальная карьера длилась более 80 лет.

Как ранее писал Фокус:

В британском Хэмпшире скончался один из последних пилотов, который участвовал в "Битве за Британию" в 1940 году. 101-летний Пол Фарнс был "асом", пилотом, который сбил пять и более вражеских самолетов. Мистер Фарнс был единственным из трех тысяч пилотов, которые сражались в небе над Британией, который смог посетить торжества, посвященные Дню Памяти в июле прошлого года, всего за неделю до своего 101 дня рождения.