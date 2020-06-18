Принц Гарри и Меган Маркл не смогли зарегистрировать свою торговую марку, названную в честь сына

Заявку герцогской четы отклонили, как "недоделанную и слишком расплывчатую" и отправили на доработку

В апреле принц Гарри и Меган Маркл сообщили поклонникам, что выбрали новое название для своих благотворительных и прочих проектов. И заявили, что выбрали название Archewell в честь своего сына. Источником вдохновения послужило имя их первенца, Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. А также греческое слово Arche - которое значит "сила и действие". Однако оказалось, что радость была преждевременной. Об этом пишет Daily Mail.

Патентный эксперт из Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) рассмотрел их заявку и отклонил ее с характеристикой "неточный и слишком расплывчатый" и отправил уведомление о нарушении. Так что зарегистрировать новую торговую марку герцогам Сассекским не удалось.

Свою старую марку Sussex Royal, после того как отошли от дел королевской семьи Великобритании они использовать больше не могут. И заявка на название фонда The Royal Foundation была отозвана.

Герцоги Сассекские с малышом Арчи/Фото: REX

Оказалось, что они также нет подписали все нужные документы и не заплатили необходимые сборы. Герцогов представляла юридическая фирма Cobblestone Lane LLC из штата Делавэр и, как видно, она не справилась со своими обязанностями.

Герцоги надеялись запустить свое дело еще 26 мая, а теперь дело откладывается, по меньшей мере, до 22 августа.

Принц Гарри и Меган Маркл уже заявили, что расстроены, но концентрируют свои усилия на поддержке борьбы с пандемией коронавируса.

Как ранее писал Фокус:

Принц Уильям всерьез посоветовал своему брату и его семье вернуться в Великобританию, особенно сейчас, когда США охватили протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда убитого полицией. Жизнь 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл в Калифорнии оказалась не такой безоблачной, как представлял себе младший сын Леди Ди.