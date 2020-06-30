Королева Летиция и король Филипп VI посетили Севилью в рамках своего тура поддержки населения

Испанские монархи продолжают свой тур по Испании, который начали, чтобы поддержать экономику и культурную деятельность своей страны, пострадавшей от пандемии COVID-19. Последней они посетили Севилью

52-летний король Филипп VI и 47-летняя королева Летиция отправились в центр Андалусии и встретились с подданными. Об пишет Daily Mail.

В Испании было зафиксировано 249 тысяч заболевших коронавирусом, более 28 тысяч скончались. Сильно пострадала туристическая отрасль, однако чрезвычайное положение было отменено только 21 июня и в стране с осторожностью к возобновлению путешествий.

Король и королева отправились по самым пострадавшим от коронавируса регионам. И последним пунктом стала Севилья.

Королевская чета прогулялась уютными улицами города и пообщалась с местными жителями. Все это время Летиция и Филипп не снимали маски и обошлись без рукопожатий, просто прикасаясь локтями.

Они сняли маски только на встрече с руководством города, но при этом сохраняли дистанцию. Ранее монаршие особы посетили прием в отеле Iberostar Cristina в Пальма-де-Майорке.

И город Лас-Пальмас на Канарских островах. Там они посетили дом-музей известного испанского новеллиста Переса Гальдоса и фотографировались с прохожими.

Фото: HOLA! USA

А начали свою посткарантинную деятельность король с королевой с открытия театра в Мадриде, который они посетили с дочерями принцессой Леонор и Софией.

Как ранее писал Фокус:

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