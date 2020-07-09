Анджелина Джоли приняла участие в онлайн-конференции с Мадлен Олбрайт и рассказала о правах женщин

Речь шла о том, что даже в ХХІ веке есть много факторов, которые мешают женщинам развиваться и реально влиять на политику

45-летняя актриса Анджелина Джоли провела онлайн-конференцию с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт. Об этом пишет People.

Беседу модерировала американская журналистка Мика Бжезински, а сама лекция была подготовлена при поддержке Национального демократического института по международным вопросам (организации, созданной правительством США).

Актриса сказала, что существует множество социальных факторов, которые мешают женщинам развиваться. Олбрайт, в свою очередь, заявила, что результатом расширения прав и возможностей женщин во всем мире будет появление "женщин, способных изменить политическую ситуацию, баллотируясь на госдолжности". По ее мнению, они должны стать частью механизма принятия решений.

"Женщины вносят большой вклад, они заботливы от природы, они сильны, умны. Почему так много женщин до сих пор не осознают собственную значимость? Изнасилования, отсутствие наказания за изнасилования, насилие в семье... Есть много сфер, где мы все еще просим: "Пожалуйста, прекратите причинять нам боль" и "Пожалуйста, привлеките его к ответственности, если он причинит мне боль", — отметила Джоли.

Во время самоизоляции Джоли провела конференции на тему жестокого обращения с детьми, голода и бедности в Соединенных Штатах, написала статью о детях для журнала Time.

В прошлом месяце Джоли пожертвовала 200 000 долларов в Фонд правовой защиты NAACP. Джоли пояснила свой поступок просто – эти деньги, по ее мнению, "помочь решить глубокие структурные ошибки нашего общества".

"Права не могут принадлежать какой-то одной группе. Нельзя допускать дискриминацию и безнаказанность, этому нет объяснения или оправдания. Я надеюсь, что мы сможем объединиться как американцы, чтобы решить глубокие структурные ошибки в нашем обществе. Я поддерживаю Фонд правовой защиты NAACP в борьбе за расовое равенство, социальную справедливость и призыв к срочной законодательной реформе", - заявила актриса.