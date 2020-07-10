Наркотики, отрезанный палец и измены: новые подробности судебного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд

7 июля в Лондоне начался судебный процесс по делу о клевете, в которой 57-летний Джонни Депп обвиняет свою 34-летнюю бывшую жену Эмбер Херд, а также издание The Sun, опубликовавшее статью, в которой актер описывался как "избивающий жену" человек. Защита Эмбер утверждает, что Депп был "настоящим монстром"

Пара обменивалась взаимными обвинениями еще до суда. А теперь таблоиды каждый день информируют общественность о деталях происходящего. И каждый день появляются новые подробности этого "союза двух сердец". Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что еще когда пара только была помолвлена, Херд не давала Деппу его таблетки от депрессии. Даже когда он "лежал и рыдал, как маленький ребенок". Инцидент произошел на частном острове актера на Багамах. И, по его словам, это был самый жестокий поступок, что он когда-либо видел. Поездку актер предпринял, чтобы отказаться от пристрастия к болеутоляющему под названием Roxicodone. И хоть Херд утверждает, что тогда он тоже нападал на нее, Депп заявляет, что слишком плохо себе чувствовал, чтобы нападать на кого-либо.

Остров Джонни Деппа

Медсестра Деппа, Дебби Ллойд, которая находилась в апартаментах на другом конце острова, получила от Херд сообщение, в котором та утверждала, что Депп ее толкнул. Актер уже назвал смс-ку "страховым полисом".

В суде уже рассмотрели инцидент, произошедший между супругами на борту самолета, выполнявшего рейс из Бостона в Лос-Анджелес в мае 2014 года. Тогда Депп, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, якобы напал на свою жену, обвинив ее в том, что она изменила ему с Джеймсом Франко, с которым Херд ранее снималась в фильме "Ананасовый экспресс: сижу, курю", а затем отключился в туалете самолета.

Депп отрицал то, что кричал, что Херд нравилось "трахаться на съемочной площадке", а также тот факт, что отпускал пошлые комментарии о ее интимных местах и допрашивал ее, был ли у нее секс с Франко. "Это ее фантазии", — сказал актер.

Однако в суде была представлена аудиозапись, на которой актер буквально выл, словно дикое животное. В свою очередь, Джонни заявил, что выпивал он до полета, а его поведение было совсем не таким, в котором его обвиняют. "Да, я выпил, но вел себя совсем не агрессивно, я просто рисовал эскизы в своем блокноте", — заявил он.

Эмбер Херд и Джонни Депп у здания суда

После этого адвокат The Sun, Саша Васс, зачитала сообщение, которое Депп отправил своему другу Полу Беттани 30 мая 2014 года. "Пил всю ночь, пока не забрал Эмбер, чтобы улететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Это мерзко, приятель. Несколько дней ничего не ел. Употреблял порошок. Выпил полбутылки виски, тысячи "ред буллов" с водкой, таблетки, две бутылки шампанского в самолете", — прочитала она.

"Я подозревал, что у мисс Херд был роман с мистером Франко, и это подтвердилось", — заявил Джонни.

Также был продемонстрирован снимок, на котором Депп лежит без сознания на полу в их доме в Лос-Анджелесе, а также фото, сделанное Эмбер Херд, на котором запечатлены виски, порошок, напоминающий кокаин, и коробка с таблетками с надписью "собственность ДД" в их доме в Лос-Анджелесе.

В суде актер не отрицал, что в его коробке был кокаин и он его употреблял, а также заявил, что Эмбер сама часто делила его на дозы и принимала сама. По его словам, Херд часто ревновала его и думала, что он ей изменяет, когда он, к примеру, решал остаться на ночь в гостинице.

При этом дочь Деппа Лили-Роуз считала, что Херд оказывала на него хорошее влияние и помогала ему бороться с пьянством.

Кроме этого в суде выяснилось, что Депп высовывал собачку своей жены, йоркширского терьера по имени Пистоль, из окна движущейся машины, а также шутил, что она такая крошечная, что ее можно засунуть в микроволновку. А другая ее собака, терьер Бу, как-то съел шарик гашиша, прежде, чем актер успел его остановить.

Также в суде выслушали показания об отрезанном пальце Деппа. Инцидент произошел в 2015 году, когда актер снимался в "Пиратах Карибского моря". Джонни и Эмбер снимали дом в Квинсленде и Эмбер утверждала, что актер набросился на нее, сорвал с нее ночную сорочку и душил ее, прижав к холодильнику, а палец он сам себе отрезал, когда крушил все вокруг.

Разгромленный дом в Квинсленде, Австралия и Джонни Депп с отрубленным пальцем

Депп же заявляет, что жена отрубила ему часть пальца, швырнув него бутылку водки. Ее взбесило, что требовал от нее подписать контракт, касающийся будущих детей. Но он все равно написал "я люблю тебя" кровью на зеркале.

Актер заявил, что был в состоянии аффекта, потому что он видел кровь, кусочек кости и он испугался, что больше не сможет играть на гитаре.

Также он отрицал, что пил, принимал наркотики, а когда его жена забаррикадировалась в спальне, очень громко слушал музыку. В любом случае, съемному особняку был причинен ущерб на 150 тысяч фунтов стерлингов, так как супруги нарисовали пенис на портрете женщины, поломали мебель, и кто-то из них помочился на пол и на входную дверь.

Кроме этого Депп рассказал, что Херд напала на него у его пентхауза в Лос-Анджелесе, после того, как узнала, что он переписывался со своей бывшей подружкой.

Херд утверждала, что он душил, бил и таскал ее за волосы, а потом сломал кровать, избивая ее и сломал ей нос. Депп заявил, что он пытался ее успокоить, обняв, но она брыкалась и пиналась и в какой-то момент он случайно ударил ее лбом в лицо.

Последствия ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд в его пентхаузе в Лос-Анджелесе

Резюмируя, Депп заявил, что все обвинения Херд в домашнем насилии – вранье, и часть заговора, целью которого было изобразить его "алкоголиком, маньяком и дикарем. Эмбер разработала стратегию, чтобы представить своего мужа неконтролируемым монстром, причем сделала это в самом начале их отношений, в качестве "страховки на будущее". А он не понял с кем имеет дело, пока не стало слишком поздно.

Эмбер Херд у здания суда

После суда Джонни Депп отправился в свой гостиничный номер, где, судя по свидетельствам персонала отеля, лег спать к 11 вечера, а Эмбер Херд всю ночь развлекалась в клубе Oswald's со своей группой поддержки.