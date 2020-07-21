Мадонна призналась в неоплаченном в 1 млн долларов штрафе в РФ за речь в защиту ЛГБТ

Знаменитая певица Мадонна призналась в неоплаченном штрафе, полученном восемь лет назад в России за речь в защиту панк-группы Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества.

"Я произнесла эту речь во время концерта восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", – написала она в Twitter.

Она также прикрепила видео с концерта в Санкт-Петербурге.

Тогда певица со сцены говорила о правах ЛГБТ-сообщества, члены которого достойны, чтобы к ним относились уважительно и с любовью. Она также напомнила о заповеди "возлюби ближнего своего" и недопустимости использования религии в целях дискриминации.

При этом, как отмечает РБК, сумма, названная певицей, вряд ли реальна: штраф частному лицу за нарушение закона о пропаганде гомосексуализма не превышает 5 тысяч рублей (около 2 000 гривен). В марте 2012 года в Петербурге приняли закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Автором законопроекта был депутат от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов.

Также после питерского концерта Мадонны, активисты ряда российских общественных объединений хотели взыскать через суд 333 млн. рублей с артистки и организаторов ее концерта за причинение морального ущерба. Но в итоге иск отклонили.

Стоит отметить, что в августе 2010 года Мадонна во время своего концерта в Москве таккже высказалась в поддержку девушек из группы Pussy Riot, а затем исполнила в балаклаве песню Like a Virgin. А в Ницце Мадонна прервала концерт с криками: Свободу Pussy Riot.