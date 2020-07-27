Вечная вражда милой Мелани. Что мы знаем об Оливии де Хэвилленд

Оливия де Хэвилленд, дважды лауреат Оскара и в течение многих десятилетий – последняя выжившая звезда "Унесенных ветром", умерла 26 июля 2020 года в возрасте 104 лет. Фокус вспоминает интересные факты из жизни культовой актрисы середины прошлого века

По словам официального представителя актрисы, она умерла в воскресенье, 26 июля, от естественных причин в своей резиденции в Париже, где жила более шести десятилетий.

Оливия де Хэвилленд стала звездой в эпоху классического кино – сначала в роли романтической возлюбленной Эррола Флинна в лентах о мошенниках, таких как "Капитан Блад" и "Приключения Робин Гуда", а затем в роли Мелани Гамильтон Уилкс в "Унесенных ветром" (1939), который считается самым прибыльным фильмом всех времен с учетом инфляции.

К концу 1940-х годов Оливия де Хэвилленд стала одной из ведущих актрис голливудского экрана.

К слову, роль Оливии в судебном процессе против работодателя, кинокомпании Warner Bros., была ее самым заметным и революционным достижением в Голливуде. В 1943 году де Хэвилленд подала в суд на студию после того, как Warner Bros. в одностороннем порядке попыталась продлить ее семилетний контракт, срок действия которого истекал. При студийной системе актеры сталкивались с отстранением от работы без оплаты, в случае, если они отказывались от роли, и время отстранения было добавлено к их контрактам.

Победа Оливии де Хэвилленд в суде помогла изменить структуру взаимодействия киностудий и актеров. Благодаря судебному иску, поданному легендарной актрисой, влияние крупных компаний того времени сместилось в пользу личных агентов знаменитостей, которые до настоящего времени представляют интересы актеров во взаимодействии с менеджерами кинокомпаний.

"Голливудские актеры навсегда останутся в долгу у Оливии", – написала в своей автобиографии подруга де Хэвилленд и коллега по фильму "Одинокая жизнь" Бетт Дэвис

Позже Оливия вспомнила, насколько полезным было для нее решение выйти на тропу войны с влиятельной кинокомпанией Warner Brothers.

"Я очень гордилась этим решением, поскольку оно изменило злоупотребление системой контрактов – принудительным продлением договоров сверх легального срока. Среди тех, кому это решение было выгодно, были актеры, которые участвовали во Второй мировой войне и которые на протяжении периода военных действий были временно отстранены", – рассказала актриса – член Гильдии киноактеров в своем интервью в 1994 году.

Несколько лет назад Джаред Лето озвучил свою благодарность так называемому закону "де Хэвилленд" за помощь его группе "Тридцать секунд до Марса" в контрактном споре со звукозаписывающим лейблом.

В результате удачного для Оливии де Хэвиленд судебного процесса, актриса получила свободу выбирать и играть лучшие роли в отмеченных наградами фильмах, таких как "Каждому свое" (1946), "Яма со змеями" (1948) и "Наследница" (1949).

Звезда родилась

Оливия Мэри де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в японском Токио в семье британцев. Сестры Оливия и Джоан часто болели в детстве, и семья приняла решение вернуться в Великобританию на лечение. Впрочем, по дороге на родину мать с дочерьми остановилась в Сан-Франциско, после чего... решила поселиться в Саратоге, штат Калифорния. В конце концов родители девочек развелись, а их мать снова вышла замуж.

Оливия получила свой первый профессиональный опыт в качестве дублера Глории Стюарт (позже пожилой Розы в "Титанике") в постановке режиссера Макса Рейнхардта "Сон в летнюю ночь". Появление актрисы в ленте "Голливуд Боул" привело будущую знаменитость к заключению контракта с компанией Warner Bros. и киноверсии пьесы 1935 года.

Нелюбимая дочь и «столетняя» война

Первый "Оскар" Оливии де Хэвиленд за роль в ленте "Каждому свое" привлек внимание к напряженным семейным отношениям с младшей сестрой актрисы Джоан Фонтейн. На церемонии 1947 года Фонтейн попыталась поздравить свою знаменитую сестру за кулисами, но де Хэвилленд отмахнулась от нее. Как позже комментировал семейную сцену пресс-агент актрисы, Оливия сказала тогда: "Я не знаю, почему она так поступает, когда знает, что я чувствую".

Актриса Джоан Фонтейн, также лауреат "Оскара", умерла в декабре 2013 года в возрасте 96 лет. За смертью знаменитости последовали спекуляции в прессе о том, помирились ли сестры, чья история вражды была самой известной в Голливуде, перед смертью Джоан Фонтейн.

"Я сожалею, что не помню ни одного акта доброты от нее на протяжении всего моего детства", – сказала Джоан Фонтейн о своей сестре в своих мемуарах: "Нет кровати из роз".

Оливия де Хэвилленд редко делала какие-либо публичные комментарии о своей сестре. На вопрос об их отношениях в интервью 2006 года с Дэвидом Томсоном она ответила: "Как бы это сказать? Хорошо, давайте просто скажем, что они (отношения) стоят на месте".

Впрочем, когда стало известно о смерти Джоан Фонтейн, Оливия сделала заявление, что она была "шокирована и опечалена" новостями.

Вечная вражда сестер уходила корнями в детство девочек. Оливия всегда считалась в семье красавицей. Именно ей доставались лучшие платья, школа, уроки танцев и другие преференции, которых была лишена вечно болезненная Джоан. Девочка росла слабой, и мать часто демонстрировала всю свою любовь старшей дочери Оливии. Впрочем, это обстоятельство не помешало Джоан начать актерскую карьеру и составить конкуренцию маминой любимице.

Правда, ее затея не нашла понимания у семьи. Мать заявила будущей звезде фильмов Хичкока: "Ты не будешь мешать Оливии. Одной де Хэвилленд на экране достаточно! Я не хочу ничего слышать об актрисе Джоан де Хэвилленд".

Джоан была сильной женщиной, но тогда ей пришлось тяжело. Когда она успокоилась, решила не портить маме настроение и работать под фамилией отчима – Фонтейн. Как Джоан Фонтейн, через четыре года мытарств и небольших ролей в дешевых фильмах, она получила главную роль в фильме Хичкока "Ребекка", в котором ей повезло работать с великим актером Лоуренсом Оливье.

К слову, после успеха ленты "Ребекка" Хичкок предложил Джоан еще одну роль – в своем новом фильме "Подозрение", за которую актриса получила "Оскара". К слову, Джоан получила "Оскар" раньше Оливии, чем окончательно испортила отношения с матерью и своей знаменитой сестрой.

Впрочем, в дальнейшем сестрам удавалось сохранять иллюзию добрых отношений. Хрупкий мир дал трещина в 1975 году, когда мать актрис умерла на руках у Оливии де Хэвилленд. По слухам, Лилиан Фонтейн так и не сказала младшей дочери, что любит ее и гордится ею также, как Оливией. А Джоан, по неизвестным причинам, так и не попала на похороны матери. Так или иначе, младшая сестра Оливии решила, что ее лишили права проститься с матерью. И после смерти Лилиан сестры больше не общались.

Первые шаги в Голливуде

Роль во второй голливудской ленте 1935 года сделала 19-летнюю актрису звездой, что обеспечило ее бессмертие в составе большой экранной команды. Картина "Капитан Блад" была первой из восьми фильмов, в которых де Хэвилленд снялась в актерском дуэте с Эрролом Флинном.

Позже Оливия де Хэвилленд признавалась, что ее напыщенный партнер был еще и ее первой любовью. Но тогда чувства актрисы не были взаимными, что было неудивительно для своенравного Эрола Флинна.

"Я тогда сильно влюбилась в него», – рассказывала актриса в интервью "Нью-Йорк Таймс" в 1976 году. – Влюбленности в него невозможно было избежать. Эрол был таким непослушным и таким очаровательным".

В свою очередь, Эрол Флинн задавал тон в отношениях с юной актрисой, разыгрывая шутки с Оливией. Однажды он даже спрятал змею в ее нижнем белье перед сменой костюма в кадре.

"Тогда в мой туповатый ум медленно проникало, что такие шалости не были способом добиться ее расположения. Но было слишком поздно. Я не мог смягчить ее», – признавался Эрол Флинн в автобиографии: "Мои злые, злые пути", отмечая, что он влюбился в Оливию де Хэвилленд на съемках их второго совместного фильма "Атака легкой кавалерии" (1936).

Хотя фильмы с Флинном были популярны, роли редко были сложными. Актриса начала чувствовать себя в ловушке, играя красивых, но скромных и не слишком умных героинь.

Страсти по Мелани

Когда в конце 1930-х годов роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл стал бестселлером, казалось, что каждая актриса боролась за роль Скарлетт О'Хара, эгоистичной и взбалмошной героини. Но только не де Хэвилленд. Она с интересом посматривала на Мелани Гамильтон, милую и отзывчивую невестку Скарлетт.

"Скарлетт меня совсем не интересовала. В конце концов, эта героиня была такой же карьеристкой, как и я", – рассказывала актриса в интервью "Нью-Йорк Таймс" в 2004 году. "А Мелани была кем-то другим. Она счастливая женщина, она любящая женщина, и вы не можете сказать, что Скарлетт была такой".

Единственным препятствием на пути к роли Мелани Гамильтон в "Унесенных ветром" для Оливии де Хэвилленд был ее контракт со студией Warner Bros., которая без энтузиазма отнеслась к идее "поделиться" актрисой с продюсером Дэвидом О. Селзником.

Оливия, которой тогда было около 20 лет, решила пообщаться за чаем с Энн Уорнер (супругой совледельца киностудии) и попросить вмешаться от ее имени. Джек Л. Уорнер все-таки смягчился и де Хэвилленд отправилась в Селзник Интернешнл, чтобы сделать то, что многие в Голливуде считали катастрофой. А именно – стать Мелани Гамильтон.

Позже знаменитость рассказывала писателю Гэвину Ламберту, что она всегда знала, что фильм "Унесенные ветром" будет "чем-то особенным, чем-то, что будет длиться вечно".

Мелани была первой из ролей де Хэвилленд, которая нивелировала ее яркую привлекательность. А также положила начало к ее пристрастию к образам "хороших девочек" в кино.

"Я думаю, что они более сложные", – объяснила она "Таймс" в 2004 году. "Потому что общая концепция такова, что если ты хороший, то ты неинтересен. И эта концепция откровенно меня раздражает".

За роль Мелани Гамильтон Оливия Де Хэвилленд была номинирована на "Оскар", как лучшая актриса второго плана в "Унесенных ветром". Но уступила Хэтти МакДэниел, которая стала первой афроамериканкой, награжденной премией "Оскар".

Война со студией Warner Bros.

Возвращение в Warner Bros. после "Унесенных ветром" было непростым делом. После грандиозного успеха в ленте Селзника Оливия де Хэвилленд обнаружила, что теперь вынуждена сыграть второстепенную роль в картине "Частная жизнь Элизабет и Эссекса" с Эролом Флинном, в которой актриса Бетт Дэвис играла главную роль, а героиня де Хэвилленд была скромной и малозаметной фрейлиной королевы.

Впрочем, хорошие роли для актрис вообще было трудно получить в студии, известной своим жестким патриархальным имиджем.

Де Хэвилленд стала бросать вызов менеджерам студии Warner Bros., отвергая роли в фильмах, которые ей не нравились и снималась только в картинах, созвучных ее представлению.

За роль в картине "Задержи рассвет" (1941) актриса снова была заявлена на "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль. Но награда снова прошла мимо. На этот раз Оливия была вынуждена уступить своей родной сестре – Джоан Фонтейн, получившей статуэтку в номинации за роль в фильме "Подозрение" (1941).

На момент окончания контракта со студией Warner Bros. де Хэвилленд была готова двигаться дальше. Однако у топ-менеджеров студии были другие намерения.

Тогда она решила подать в суд – рискованный шаг, который не давал ей покоя почти три года. Если она проиграет судебный процесс, голливудская карьера закончится навсегда.

"У меня действительно не было выбора, кроме как сражаться", – вспоминала актриса в Los Angeles Times в 2006 году. Актрисе повезло, и апелляционный суд штата Калифорния во втором округе оставил в силе решение суда низшей инстанции в пользу де Хэвилленд, установив, что контракт на оказание персональных услуг ограничивается семилетним календарным годом.

Шеф студии Уорнер позже признавался в своей автобиографии, что де Хэвилленд "укусила" его. Он отметил, что "за карими глазами олененка крылся мозг, похожий на компьютер".

Теперь Оливия де Хэвилленд могла построить свою актерскую карьеру. В течение трех лет она выиграла две премии Академии.

Поздние годы Оливии де Хэвилленд

В 1950-х и 60-х годах экранная карьера де Хэвилленд неизбежно начала остывать, хотя у нее еще были запоминающиеся роли в фильмах "Моя кузина Рэйчел" (1952) и "Свет на площади" (1962). Она объединилась с Дэвисом в фильме "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964), в продолжении "Что случилось с Бэби Джейн?" (1962).

Она также появилась на Бродвее в спектаклях "Ромео и Джульетте", "Кандида" и "Дар времени" с Генри Фонда. В 70-х и 80-х годах соглашалась на второстепенные роли в фильмах-катастрофах, таких как "Аэропорт'77" (1977) и «Рой» (1978), а также на телевидении в фильме "Корни: Следующие поколения", продолжении фильма 1979 года.

Она ушла на пенсию в конце 1980-х, но продолжала выступать на публике и получать награды за свою долгую карьеру, включая Национальную медаль искусств в 2008 году "за ее жизненные достижения и вклад в американскую культуру как актрисы" и орден Почетного легиона Франции в 2010.

В июне 2017 года королева Великобритании Елизавета II посвятила де Хэвилленд в Дамы (вариант рыцарского звания для женщин. – Ред.) – "за заслуги перед драмой".

Звезда была известна тем, что встречалась со многими известными холостяками в период своего расцвета в Голливуде, включая Говарда Хьюза, Джеймса Стюарта и режиссера Джона Хьюстона. Она была замужем и дважды в разводе – сначала с писателем Маркусом Гудрихом, а затем с редактором Paris Match Пьером Галанте. Ее сын, математик Бенджамин Гудрих, умер в 1991 году от осложнений лимфомы Ходжкина. Дочь Жизель Галанте выбрала профессию журналиста.

Оливия де Хэвилленд и Маркус Гудрих

В новостях часто сообщалось, что актриса работала над долгожданной автобиографией, но при ее жизни ничего в печати не появилось. Только мемуары 1962 года о жизни во Франции под названием "У каждого француза это есть".

Де Хэвилленд пережила практически всех своих современников из Золотого века кино – даже, отдав дань памяти, написала некролог младшему Микки Руни в день его смерти в апреле 2014 года.

Болезненная Мелани умерла в конце фильма «Унесенные ветром». Актриса, ее сыгравшая, пережила всех своих партнеров по фильму: Вивьен Ли, Кларка Гейбла, Лесли Ховарда и Хэтти МакДэниел (Мамушку).

Около 25 лет назад журналист задал актрисе вопрос о ее долголетии. И она ответила, что не понимает вопроса: "Ведь мне всего лишь 78 лет!".