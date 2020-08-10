Золото 18 карат и бриллианты: в Израиле работают над созданием самой дорогой защитной маски от коронавируса

Золото 18 карат и бриллианты: в Израиле работают над созданием самой дор...

Фото: AP

Ее заказал китайский бизнесмен, проживающий в США, пожелавший остаться инкогнито.

Израильская ювелирная компания Yvel по заказу китайского бизнесмена, проживающего в США, работает над созданием самой дорогой в мире защитной маски. Ее стоимость оценивается в $1,5 млн, сообщает  Associated Press.

Маска будет сделана из белого золота 18 карат и инкрустирована 3,6 тыс. белыми и черными бриллиантами. Она также будет оснащена сверхчувствительным фильтром N99. Ее вес составит 270 граммов.

По словам дизайнера Исаака Леви, главными требованиями заказчика были, чтобы работа была закончена к концу года, и чтобы изделие стало самой дорогой защитной маской в мире. Последнее, по словам Леви, "было выполнить проще всего".

Исаак Леви
Исаак Леви

Дизайнер не стал раскрывать личность заказчика, но отметил, что, учитывая вид и вес маски, ее будет неудобно носить.

"За деньги, скорее всего, невозможно купить все, но если кто-то хочет иметь очень дорогую маску для защиты от коронавируса, и хочет носить ее, чтобы привлекать внимание окружающих, он должен будет остаться доволен нашей продукцией",  – сказал Леви.

Защитная маска из золота и бриллиантов

Когда у него спросили о моральной стороне вопроса, когда люди по всему миру остались без работы из-за эпидемии, Леви ответил, что пока он не носит подобную маску сам, он рад возможности сделать ее.

"Я рад, что эта маска дала много работы нашим сотрудникам в это непростое время",  – сказал он.

Работа над защитной маской из золота и бриллиантов

Отметим, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Она отметила, что, если игнорировать другие методы защиты, использование масок бесполезно.