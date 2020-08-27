Кадры с героем боевика, который снимает Netflix, уже успели разлететься по сети.

Съемки фильма Netflix в Украине с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли проходят в разных точках столицы, в том числе в Бортничах.

Местные жители узнали голливудского артиста даже в гриме и образе: в кепке и осеннем пальто.

Так, за съемочным процессом наблюдали жители и гости столицы, а кадры с героем боевика уже успели разлететься по сети. В частности, киевлянин Максим Кобец поделился в своем Facebook снимками с места съемок.

"Не знаю, что там у вас происходит ... но сегодня мои рабочие будни сопровождают крики #action и гудение съемочного стаффа. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной", – написал очевидец.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. По сюжету, события разворачиваются во Франции, однако большая часть съемок состоится в Киеве с 10 по 26 августа. Также съемки будут проходить в Париже.

Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

В августе передвижение по ряду улиц Киева будут ограничивать или перекрывать в связи со съемками.