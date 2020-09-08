Королевский "развод" завершен. Принц Гарри вернул потраченные на ремонт его дома 2,4 млн фунтов

После переезда Гарри и Меган в США, их бывшая резиденция в Великобритании пока никак не используется.

Британский принц Гарри выплатил 2,4 млн фунтов, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре в Великобритании. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на представителя принца.

Принц вернул деньгиу, сделав взнос в Грант суверена, который предоставляется за счет налогоплательщиков членам королевской семьи для выполнения официальных обязанностей.

Вопрос возврата денег обсуждался давно. Гарри и его жена Меган Маркл сначала хотели выплачивать по 18 тыс. фунтов стерлингов в месяц на протяжении 11 лет. Но подписанный на днях внушительный контракт позволил им выплатить все деньги сразу.

В начале сентября Гарри и Маркл подписали многолетний контракт с Netflix. Пара основала продюсерскую компанию и теперь будет делать эксклюзивы (игровые и документальные фильмы) для этого стримингового сервиса. Сумма сделки не разглашается, по неофициальной информации она составляет около $100 млн.

Гарри и Маркл ранее отказались от королевских полномочий и переехали в Калифорнию. Фрогмор-коттедж стоит с закрытыми ставнями. Вряд ли эта пара в него вернется.

Напомним, автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл считает, что супруга принца Гарри Меган Маркл делает его несчастным. Писательница утверждает, что из-за Меган Гарри растерял почти всех друзей и называет его "жалким" и "слабохарактерным".

Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи после переезда в США долгое время снимали жилье. Ходили слухи о том, как они присматриваются к тому или иному поместью в Калифорнии. Но оказалось, что принц купил имение не из числа тех, о которых судачили.