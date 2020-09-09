Зеркала и огромная кровать: журналисты проникли на борт самолета "Лолита Экспресс" Джеффри Эпштейна

Именно на этом самолете финансист, покончивший с собой, возил несовершеннолетних девушек на свой частный остров.

Филантроп, финансист и зарегистрированный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними в штатах Нью-Йорк и Флорида в 2019 году. Пребывая в тюрьме, Эпштейн покончил с собой. Но скандальное разбирательство, в которое оказались втянуты британский принц Эндрю и даже Билл Клинтон, продолжается до сих пор. Имущество Эпштейна было арестовано, как и его роскошный лайнер, известный под названием "Лолита Экспресс" (Lolita Express). Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас Boeing 727 1969 года постройки стоит на аэродроме в американском штате Джорджия. Аэродром принадлежит частной компании Stambaugh Aviation, которая занимается ремонтом самолетов. "Как отец двух дочерей, я не очень рад тому, что этот самолет находится здесь, но я стараюсь думать, что это просто машина, а не о том, что происходило на борту", — рассказал Марк Стромбо, совладелец компании.

Свой последний полет "Лолита Экспресс" совершил в 2016 году, с той поры он "путешествует" по ангарам и аэродромам. Эксперты говорят, что его корпус покрыт коррозией, а обивка и мебель начинает портиться от грибка и плесени.

Именно на этом лайнере Эпштейн возил несовершеннолетних девушек, а также своих высокопоставленных друзей: Билла Клинтона, принца Эндрю, Кевина Спейси, Дональда Трампа и многих других, ведь на пике славы финансист и филантроп общался практически со всеми "сильными мира сего". Этим самолетом также частенько пользовалась Гислейн Максвелл, доверенное лицо Эпштейна, которая недавно предстала перед судом.

На борту лайнера находится все необходимое: кухня, душ и туалет, а также некоторые излишества.

Тут имеется гостиная, отделанная алым бархатом, гостиная с удобными креслами, расставленными кругом и спальня с огромной кроватью. Весь салон отделан деревянными панелями.

В ящиках лежит сменное постельное белье, салфетки с монограммами, детское масло, косметика и полотенца.

Журналистам удалось выяснить, что сейчас лайнер принадлежит компании World Aviation Services, базирующейся во Флориде, однако владелец фирмы отказался давать комментарии и сообщать, что он собирается делать с "Лолита Экспресс" далее.