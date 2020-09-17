Юморист Евгений Петросян впервые показал фото полугодовалого сына

Известному юмористу Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. И в честь этого события артист впервые показал фото сына. Снимок появился в Instagram.

Юморист Евгений Петросян впервые показал своего сына от 31-летней жены Татьяны Брухуновой. В день своего юбилея он опубликовал фотографию с улыбающимся малышом и сообщил, что назвал его в честь своего отца — Ваганом.

Евгений Петросян с сыном Ваганом

"А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!", — написал артист под снимком, на котором он держит сына на руках.

Коллеги по шоу-бизнесу поздравили Петросяна с юбилеем и пополнением в семье. О появлении у артиста малыша некоторые СМИ писали еще в марте этого года, однако Петросян и Брухунова никак не комментировали эти новости. По слухам, Ваган появился на свет в одном из медицинских центров Дубая. В этот период в Instagram артиста появлялись фото из этой страны. Даже ходили слухи, что Брухунова воспользовалась услугами суррогатной матери.

Евгений Петросян и его пятая жена Татьяна Брухунова

"Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства", — рассказал инсайдер из окружения семьи.

Попытки журналистов прокомментировать рождение ребенка Петросян пресекал словами "Это не ваше дело".

Татьяна Брухунова стала пятой женой Петросяна, до этого она была его концертным директором. Первая жена артиста скончалась, от этого брака у артиста есть дочь Викторина. Также он был женат на Анне Козловской, дочери знаменитого оперного певца Ивана Козловского, третий раз женился на Людмиле, искусствоведе из Ленинграда, четвертый раз – на артистке Елене Степаненко, с которой прожил 33 года.

Евгений Петросян и его старшая дочь Викторина

Евгений Петросян и его четвертая жена Елена Степаненко/Все фото: Instagram petrosyanevgeny

Пара юмористов разошлась в 2018 году, причем развод сопровождался громким скандалом и разделом имущества через суд.

Также у Петросяна есть два внука и правнук, который, как и его сын, родился в 2020 году.