Netflix воссоздали свадебное платье принцессы Дианы, признанное одним из самых дорогих в истории

Старт четвёртого сезона сериала о британской монархии «Корона» запланирована на 15 ноября 2020 года. С целью "подогреть" поклонников проекта, создатели телевизионной саги, публикуют кадры со съемок. На странице аккаунта проекта в Instagram стриминговый сервис Netflix (создатели сериала) показал, каким будет свадебное платье принцессы Дианы.

Фото: instagram thecrownnetflix

"Дизайнер костюмов Эми Робертс, удостоенная награды “Эмми”, хотела передать дух и стиль оригинального дизайна Дэвида и Элизабет Эмануэль, не создавая реплику для Эммы Коррин", — сообщается в подписи к публикации.

Платье принцессы Дианы Спенсер считается одним из самых дорогих в истории. Для его пошива потребовалось более 40 метров шелковой ткани. Платье было расшито вручную десятью тысячами натуральных жемчужин. Дополнял наряд шлейф длиной 7,5 метра, декорированный винтажным кружевом XIX века. На момент свадебной церемонии платье невесты принца Чарльза стоило 12 тысяч долларов, что в пересчете на сегодняшний день приравнивается к 31 тысячи долларов.