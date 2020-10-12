Меган Маркл и принц Гарри обсудили с нобелевской лауреаткой своего сына и образование для женщин

Меган Маркл и принц Гарри признались, что пандемия коронавируса оказала благотворное влияние на их семью – они были в самоизоляции и поэтому не пропустили первые шаги своего сына Арчи. Об этом пишет Daily Mail.

Герцоги Сассекские провели онлайн-встречу с нобелевской лауреаткой и активисткой Малалой Юсуфзай, во время которой обсуждали важность прав женщин на образование.

Включались Меган и Гарри из своего нового особняка в Санта-Барбаре, который они купили за 14 миллионов долларов.

Малала Юсуфзай, родом из Пакистана, стала известна после того, как в 11 лет начала вести блог о жизни женщин при режиме талибов. Она отставила право женщин на образование и осуждала политику радикалов. В 2012 году школьный автобус, в котором она возвращалась из школы, остановили вооруженные люди. Они узнали Малалу и выстрелили ей в лицо. Также были ранены еще две девочки. Малала лечилась в Великобритании, здесь же получила образование. В 2014 году стала лауреатом Нобелевской премии мира совместно с Кайлашом Сатьяртхи "за борьбу против притеснений детей и молодежи и за права детей на образование". В возрасте 17 лет стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю ее существования. Малала в этом году окончила Оксфордский университет.

Малала Юсуфзай/Фото: Malala Fund

Троица обсудила важность права девочек на справедливое образование и отметили, что вспышка COVID-19 оказала большое влияние на доступ молодых женщин к образованию.

"Образование в юном возрасте открывает много возможностей. И в правительстве, и в науке нужно больше женщин", - отметил принц Гарри.

Кроме этого они обсудили с Малалой то, как пандемия коронавируса повлияла на их семью. Герцогская чета призналась, что они потратили время в самоизоляции на то, чтобы больше проводить времени с сыном Арчи. "Мы видели его первые шаги, первую пробежку и первое падение. Это просто фантастика, если бы не коронавирус, мы бы пропустили все эти моменты", - признались Меган Маркл и принц Гарри.