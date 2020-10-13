Первое издание книги о Гарри Поттере продано на аукционе за 60 000 фунтов стерлингов
Книга 21 год простояла на полке владельца, пока он не решил ее продать.
На британском аукционе Hansons было продано первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года издания. И сумма составила 60 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет BBC.
Книгу приобрел эмигрант-британец, который купил ее для своих детей, живущих в Люксембурге, чтобы помочь им выучить английский язык. Дети ее прочли, книга отправилась на полку, где и простояла 21 год, пока владелец не решил выяснить, сколько она стоит.
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"Я стал большим поклонником книг о Поттере, когда впервые прочитал их. В книгах много дискуссионных моментов по этике и человеческому поведению, и я очень уважаю JKR за то, что она создала такую детализированную вселенную", - рассказал продавец уникального издания. Также он сообщил, что на аукцион книгу о Поттере отправил завернутой в кухонное полотенце, намекая на домашних эльфов Хогвартса, особенно Винки и Добби.
Деньги, вырученные от продажи редкой книги, продавец потратит на выплату студенческого кредита его дочери и на первый взнос по ипотеке.
Кому достался "Гарри Поттер" – неизвестно. Он иностранец и ожесточенно торговался за редкое издание с другими фанатами вселенной, созданной Джоан Роулинг.
Первые издания "Гарри Поттера"/Все фото: Hansons' Staffordshire Library Auction
Первоначально эксперты считали, что первое издание книги уйдет с молотка за 30 тысяч фунтов. В 1997 году было напечатано около 500 экземпляров, 300 из которых отправили в школы и библиотеки.