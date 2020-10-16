Американский производитель мясной продукции бесплатно раздает защитные маски, которые пахнут свининой
Американская компания Hormel Foods в период пандемии решила провести необычную рекламную акцию.
Известный производитель мясной продукции, американская компания Hormel Foods в период пандемии решила провести необычную рекламную акцию. Она изготовила и бесплатно раздает защитные маски, которые пахнут свининой.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Компания представила двухслойную тканевую маску для лица, которая, согласно заявлению, является "революционной".
Такие маски Hormel Foods раздает бесплатно всем желающим. Нужно только оставить запрос на сайте www.BreathableBacon.com. Тираж масок ограничен только до 10 тысяч и компания планирует их раздавать пока не закончатся.
Тем, кто уже стал обладателем необычного аксессуара, предлагается выкладывать фото в соцсетях, распространяя специальный хэштег #BreathableBacon.
Напомним, израильская компания Sonovia утверждает, что создала ткань, способную на 99% нейтрализовывать коронавирусы даже после многократной стирки.