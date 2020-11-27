Птичка с гранатой: одно из первый граффити Бэнкси продали на аукционе в Нидерландах

Новым владельцем граффити стал местный коллекционер

На аукционе в Нидерландах продали одно из первых граффити таинственного уличного художника Бэнкси. "Птичка с гранатой" была нарисована в 2002 году. Об этом пишет DPA.

Произведение искусства за 170 тысяч евро приобрел голландский коллекционер. До этого "Птичка" находилась в частной коллекции Джейми Вуда, сына гитариста Rolling Stones Рона Вуда.

На картине изображена птица с ручной гранатой, свисающей из клюва. Художник нарисовал ее на двери. После чего владелец двери вырезал картину и выставил на продажу. Пресловутая птичка стала довольно популярным образом, теперь плакаты с этим изображением можно приобрести в онлайн-магазинах.

Аукционный дом Hessinkʼs Auctions уже пообещал, что на торги будет выставлено еще одно произведение Бэнкси, "большое и тяжелое". Скорее всего, это скульптура мальчика в военной каске и с гранатой.

[ + – ] Все фото: Hessink's Auctions

Бэнкси – скандальный андеграундный художник граффити, чья личность остается загадкой для публики. Его имя до сих пор наверняка неизвестно, согласно самым распространенным версиям его зовут Роберт или Робин Бэнкс. Он стал популярным благодаря социально критическим и спорным образам. В своих работах Бэнкси поднимает вопросы бездомных людей, потребительского общества и кризиса коронавируса.

Известно, что он родом из Бристоля на юго-западе Англии и приехал в Лондон в конце 1990-х годов.

Напомним, месяцем ранее работу Бэнкси Show Me The Monet купили на лондонском аукционе Sotheby’s за семь миллионов фунтов стерлингов (около 10 миллионов долларов). Она пародирует полотна французского импрессиониста Клода Моне, в частности его работу 1899 года "Пруд с лилиями".