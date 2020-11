Умер Дарт Вейдер. Чем, кроме легендарной роли, известен актер Дэвид Проуз

На 86-м году жизни скончался британский актер Дэвид Проуз, который стал известен благодаря роли Дарта Вейдера в первой трилогии "Звездные войны" 1970-х годов

Мало, кто знает, что на момент своей звездной роли Дарта Вейдера в культовой трилогии режиссера Джорджа Лукаса, Дэвид Проуз, почти двухметровый уроженец Бристоля уже был довольно известным бодибилдером на родине — в Великобритании.

Правда, создателям знаменитой трилогии не понравился голос и сильный акцент Проуза, присущий жителям северных графств Англии, поэтому в картине актера озвучивал Джеймс Эрл Джонс. Именно этот факт когда-то породил спор в рядах фанатов картины: кто же, на самом деле олицетворяет империю зла в "Звездных войнах": собственно, Эрл Джонс или Дэвид Проуз? Ведь голос Дарта Вейдера — одна из главных узнаваемых черт культового героя трилогии.

Впрочем, сам актер в значительно большей степени гордился своей ролью в социальном видео-ролике по безопасности дорожного движения 1975 года, за которую Проуз даже получил Орден Кавалера Британской империи. В то он стал героем всех детей Великобритании. Ведь именно этот персонаж учил подрастающее поколение быть осторожными на дороге. "Остановись, послушай и посмотри по сторонам" — призывал британских детей Дэвид Проуз.

[ + – ] Дэвид Проуз в образе рыцаря Зеленого креста безопасности

Проуз сыграл роль Дарта Вейдера во всех первых фильмах кинотрилогии Джорджа Лукаса. Именно в этот период Дэвид Проуз завел дружбу с другими перспективными, на тот момент, бодибилдерами, Арнольдом Шварценнегером и Лу Ферриньо, который позже сыграл супергероя Халка в фильме "Невероятный Халк". Эта дружба началась задолго до того, как эти бодибилдеры стали знаменитыми актерами с мировым именем.

[ + – ] Дэвид Проуз в юности

До того, как Дэвид Проуз получил роль Вейдера, он уже был "своим" парнем в голливудской тусовке. За несколько лет до собственного звездного часа он выступал тренером-каскадером актера Кристофера Рива для роли в ленте "Супермен". А собственный дебют на экране у актера состоялся в одной из картин бондианы , где двухметровому Проузу досталась роль киллера по кличке Франкенштейн. Впрочем, этим именем актеру пришлось называться еще дважды: в фильме-хорроре "Ужас Франкенштейна" и "Франкенштейн и ужас из ада".

За ролями двух "Франкенштейнов" последовала небольшая роль в фильме режиссера Стэнли Кубрика "Заводной апельсин", где Проуза и заметил режиссер Джордж Лукас.

[ + – ] Кадр из ленты "Заводной апельсин"

К слову, изначально Дэвиду Проузу была предложена роль Чубаки, но когда появилась возможность сыграть злодея, актер с радостью согласился переписать контракт. В одном из интервью актер объяснил свой выбор тем, что "злодеев чаще запоминают".

Однако, наиболее неприятным для Дэвида Проуза был инцидент на съёмках третьей части трилогии, связанный с главным сюжетным поворотом эпизода — раскрытием тайны отцовства Люка Скайвокера. В первой картине герой сообщает Скайуокеру, что его отца предал и убил ученик Кеноби — «молодой джедай по имени Дарт Вейдер». Однако в следующем эпизоде Вейдер лично сообщает Люку, что он сам и является его отцом. По замыслу режиссёра картины в сценарий была добавлена фальшивая страница, где вместо «Я твой отец» Вейдер говорил «Кеноби убил твоего отца». Впрочем, о том, что сценарий претерпел изменения, актер узнал только по факту выхода фильма. Потому что текст был заменен в ходе озвучки.

Несмотря на грандиозную физическую силу, Дэвид Проуз с детства страдал артритом. Занятия спортом принесли долговременную ремиссию, однако в 1990-е годы болезнь снова, с большой силой, дала о себе знать. По причине болезни и частого лечения в медицинских учреждениях, актер уже около 30-ти лет почти не появлялся на экране.

В 2011 году актер выпустил автобиографию под названием "Из уст Силы" ("Straight from the Forceʼs Mouth"), в котором обыграл сюжет сделавшего его знаменитым фильма (force - англ. сила) и выражение "from the horseʼs mouth".