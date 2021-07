Секс в 50. Что уже известно о новом сериале "Сексе в большом городе"

Мы собрали все, что уже известно о перезапуске культового проекта

10-серийный сериал HBO Max под названием And Just Like That расскажет истории трех из четырех главных героев оригинального шоу — Кэрри, Мирандой и Шарлоттой, которых играют Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Проект покажет жизнь любимых персонажей "о жизни и дружбе в возрасте за 50". Как сообщалось ранее, Ким Кэтролл не вернется в роли Саманты. По материалам Harperʼs Bazaar.

"Секс в большом городе" стал одним из флагманских шоу HBO еще в 1998 году, оставив неизгладимый след в современной поп-культуре (и в нашем гардеробе) и определив эпоху, когда группа умных и успешных женщин в возрасте "30+" откровенно рассказывала о сексе и отношениях.

В течение шести сезонов — и двух фильмов — дружба культового квартета выдержала серьезные испытания, диагноз рака груди, временные любовные интриги Кэрри и Бига, дерматологические катастрофы, развод и радостные живописные рассказы Саманты о ее сексуальных контактах за поздним завтраком.

Мы даже узнали настоящее имя Бига — Джон!

Созданная Дарреном Старом и основанная на одноименной колонке Кэндис Бушнелл, драма также стала ответным любовным "письмом из Нью-Йорка" с яркими кадрами оживленного городского пейзажа. А еще была потрясающая квартира Кэрри со стабильной арендной платой — включая знаменитую гардеробную, полную дизайнерских находок.

[ + – ] Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Итак, готовясь к следующей главе "Секса в большом городе", мы делимся тем, что знаем уже о новом проекте.

Кто будет в нем?

Трое из четырех главных героинь начали сниматься в реюнион-проекте в Нью-Йорке: SJP вернулась к роли Кэрри, Синтия Никсон — к роли Миранды и Кристин Дэвис снова стала Шарлоттой.

Мы все помним, Сару Джессику Паркер в кадрах на знаменитых ступенях квартиры Кэрри, где произошло много памятных моментов из оригинального сериала. А также, видим, что создатели обновленного проекта не отступили от любимого образа Кэрри Бредшоу — она снова "похожа на себя" и все на тех же ступеньках.

[ + – ] фото: The Hollywood Reporter

На другом кадре Паркер была замечена фотографами в белом платье со складками и детском розовом пальто. Кристин Дэвис (Шарлотта) также была замечена на съемках в городе с новым пушистым любимцем. В оригинальной серии Шарлотта берет собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по имени Элизабет Тейлор. На новых кадрах видно, как она выгуливает другую собаку, но неизвестно, является ли это ее собственным питомцем.

[ + – ] фото: The Hollywood Reporter

Синтия Никсон также была замечена в съемках сцен со своей партнершей по фильму Паркер. Одета она была в классический костюм Миранды в виде шикарных брюк на заказ и эффектной рубашки.

[ + – ] Фото: The Hollywood Reporter

В апреле 2021 года Джон Корбетт, который играет бывшего возлюбленного Кэрри Эйдана Шоу, подтвердил, что вернется в "несколько эпизодов". "Я собираюсь сделать шоу", — сказал он тогда, назвав работу над своей ролью "очень захватывающей". Его появление в шоу вызывает дополнительные вопросы о том, кто будет основным любовным интересом героини Кэрри, особенно после того, как в феврале появились сообщения о том, что Крис Нот (мистер Биг) не будет фигурировать в новом сериале. Однако, с тех пор Крис Нот заявил, что "все меняется, включая информацию в таблоидах".

[ + – ] Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Мистер Биг, которого играет Крис Нот, также вернется на наши экраны. Несмотря на месяцы предположений о том, вернется ли мистер Биг, Deadline подтвердил новость о его возвращении.

"Как мы могли бы когда-либо сделать новую главу истории "Секс в большом городе" без нашего мистера Бига?" — сказал исполнительный продюсер Кинг, пояснив, что Нот на самом деле "какое-то время вел переговоры", согласно информации ресурса Deadline.

[ + – ] Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Есть инормация, что Дэвид Эйгенберг, который играет Стива Брэди, тоже вернется. "Они позвонили мне, — сказал Эйгенберг E! News в марте, добавив, что он "почти уверен", что будет в возрождении. Пока нет новостей о том, вернется ли Эван Хэндлер к своей роли супруга Шарлотты, Гарри Голденблатта.

В свою очередь, Ким Кэтролл не станет играть свою роль неподражаемого PR-менеджера Саманты Джонс, и маловероятно, что она будет передана другой актрисе, несмотря на то, что Кэтролл ранее предлагала, чтобы "ее сыграла другая актриса — может быть, они могли бы сделать это афроамериканкой Самантой Джонс или испаноязычным Саманта Джонс".

По словам главного контент-менеджера канала HBO Кейси Блойса, в сценарии отсутствие Саманты будет обыграно как часть сюжетной линии, чтобы показать, как дружба может развиваться с годами.

"Они не пытаются переделать "Секс в большом городе". Мы не пытаемся сказать, что любимые персонажи заново переживают свои 30", — сказал Блойс ET Canada. "Это в значительной степени история о женщинах в возрасте 50 лет, и они имеют дело с вещами, с которыми люди имеют дело в свои 50".