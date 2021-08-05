Беременная внучка королевы Елизаветы II решила покинуть Лондон

Британская принцесса и итальянский аристократ решили переехать в более тихое место, чтобы растить ребенка подальше от любопытных глаз.

32-летняя принцесса Беатрис и ее 38-летний муж, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци, присмотрели дом за 3 млн. фунтов стерлингов в Оксфордшире, чтобы переселиться туда перед рождением первенца, сообщает Express.

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Переезд из Лондона в загородный дом обеспечит Беатрис, впервые ставшую мамой, и Эдоардо непринужденный образ жизни и поможет минимизировать внимание папарацци к новоиспеченным родителям.

Известно, что в "доме мечты", как уже окрестили этот особняк в СМИ, есть теннисный корт, бассейн и место для вечеринок.

В прошлом месяце пара отметила первую годовщину свадьбы. Впервые молодые люди вместе вышли на публику в марте 2019 года на гала-вечере, организованном Национальной портретной галереей в Лондоне. Позже в том же месяце пара была сфотографирована, держась за руки, в Нью-Йорке.

[ + – ] Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Скриншот

Беатрис и Эдоардо поженились на частной церемонии 17 июля 2020 года. Свадьба переносилась несколько раз. Сначала причиной стал секс-скандал с участием принца Эндрю, отца Беатрис, затем из-за "Мэгзита" и информации о разводе одного из внуков королевы, а затем в планы вмешалась пандемия коронавируса.

На венчании невеста появилась в одном из любимых платьев своей бабушки-королевы, созданном дизайнером Норманом Хартнеллом. В целом же образ невесты, как и сама церемония, были вдохновлены свадьбой Елизаветы II и герцога Эдинбургского. На церемонии присутствовали всего 15 гостей из числа самых близких родственников.

Уже через несколько месяцев Букингемский дворец сообщил о беременности Беатрис. Ребенок должен появиться на свет осенью.