Когда королевы не станет. Появились детали похорон Елизаветы II

В Букингемском дворце очень недовольны утечкой информации и заверяют, что ажиотаж поднимать рано: 95-летняя королева находится в прекрасном здравии и умирать не собирается.

Секретный план под названием "Операция Лондонский мост", в котором детально расписан порядок действий в случае смерти королевы Елизаветы II, обновленный во время пандемии коронавируса, попал в Сеть, сообщает Politiko.

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Впервые он был написан в 1960-х годах, но никогда не публиковался с такими подробностями. По словам инсайдеров, в Букингемском дворце очень недовольны утечкой информации о "дне Д" (Day D), а также о том, что общественности стали известны и подробности другой операции под названием "Весенний прилив". Это тщательно охраняемый план восшествия на престол принца Чарльза, который тоже каким-то образом попал в Сеть.

День смерти (D-Day)

Согласно просочившимся данным, первым человеком за пределами Букингемского дворца, которому сообщат печальные новости о смерти королевы, станет премьер-министр. Ему позвонит личный секретарь королевы перед тем, как уведомить других членов правительства, членов Тайного совета, высшее руководство страны, в том числе и в Вооруженных силах. Последние планируют салюты по всей стране несколько часов спустя.

Все они получат одно и то же послание: "Нам только что сообщили о смерти Ее Величества Королевы. Требуется осмотрительность". При этом неясно, будет ли Букингемский дворец использовать код: "Лондонский мост рухнул", но об этом ходили слухи с тех пор, как план был составлен впервые.

Министрам и государственным служащим пришлют электронное письмо от секретаря Кабинета министров со словами: "Дорогие коллеги! Я пишу с грустью, чтобы сообщить вам о смерти Ее Величества Королевы".

Затем королевская семья официально обнародует печальную новость через СМИ. Церемония отпевания состоится через 10 дней после смерти монарха в Вестминстерском аббатстве, прежде чем ее похоронят в семейном склепе рядом с ее мужем Филиппом в Виндзорском замке.

[ + – ] Похороны принца Филиппа Фото: Скриншот

До этого ее тело будет лежать в течение трех дней в Вестминстерском аббатстве, открытом 23 часа в сутки, чтобы представители общественности могли прийти и выразить свое почтение.

Документы Кабинета министров, попавшие в распоряжение журналистов издания, показывают, что правительство обеспокоено тем, чтобы все флаги были приспущены в течение десяти минут во избежание разжигания "волны общественного гнева".

Департамент транспорта также предупредил, что Лондон будет "переполнен" впервые в истории, когда поезда и автобусы будут забиты людьми, которые хлынут в столицу, чтобы оплакивать королеву, а затем выстроятся вдоль улиц для похорон. Отели и пансионаты тоже будут заполнены.

Обновленная "Операция Лондонский мост" содержит планы и для социальных сетей. Так, сайт королевской семьи будет заменен полностью черной страницей с коротким заявлением, подтверждающим смерть Ее Величества. На всех сайтах GOV.UK добавят черный баннер, а фотографии в профиле поменяются на герб ведомства. Документом запрещается публиковать несрочный контент, а ретвиты строго запрещены, если только это не разрешено главой отдела коммуникаций центрального правительства. Любые твиты правительственных аккаунтов в социальных сетях и министров должны быть подписаны политтехнологами, и никакие публичные заявления не допускаются до тех пор, пока премьер-министр не выступит первым.

После смерти королевы парламент будет отозван, а законодательные органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии закроются.

Минобороны организует салюты на всех пунктах приветствия. Будет объявлена ​​минута молчания по всей стране. Затем премьер-министр проведет аудиенцию с новым королем, а в 18:00 король Чарльз выступит по телевидению перед нацией.

В то же время в соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба, на которой будут присутствовать премьер-министр и небольшое количество высокопоставленных министров.

День первый после смерти королевы (D-Day+1)

Согласно плана операции, на следующий день после смерти монарха в 10 часов утра Совет по присоединению, в который входят высокопоставленные государственные деятели, соберется во дворце Сент-Джеймс, чтобы провозгласить короля Чарльза новым сувереном. Затем воззвание будет прочитано во дворце Сент-Джеймс и на Королевской бирже в лондонском Сити, подтвердив тем самым, что Чарльз стал королем.

После этого парламент соберется, чтобы согласовать послание соболезнования. Все остальные парламентские дела будут приостановлены на 10 дней. В 15:30 премьер-министр и Кабмин проведут аудиенцию у нового короля, при этом членам правительства нельзя брать с собой на встречу жен или мужей.

[ + – ] Принц Чарльз станет новым королем после смерти Елизаветы II Фото: Getty Images

День второй (D-Day+2)

Если королева умрет в Сандрингеме, ее резиденции в Норфолке, то ее тело будет доставлено королевским поездом на станцию Сент-Панкрас в Лондоне, где гроб встретят премьер-министр и члены Кабинета министров.

[ + – ] Вокзал Сент-Панкрас в Лондоне

Если она скончается в Балморале в Шотландии, активируется операция "Единорог", то есть ее тело доставят в Лондон королевским поездом, если это возможно. В противном случае будет запущена операция Overstudy, то есть гроб перевезут самолетом. Премьер-министр и министры примут участие в приеме по случаю встречи гроба.

День третий (D-Day+2)

Утром король Чарльз примет соболезнования в Вестминстер-холле. Во второй половине дня он отправится в турне по Соединенному Королевству, которое начнется с посещения шотландского парламента и службы в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

День четвертый (D-Day+3)

Король Чарльз прибудет в Северную Ирландию, где примет соболезнования в замке Хиллсборо и посетит службу в соборе Святой Анны в Белфасте. В этот же день состоится репетиция операции "Лев" – шествия гроба из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец.

День пятый (D-Day+4)

Шествие от Букингемского дворца до Вестминстерского дворца пройдет по церемониальному маршруту через Лондон. После доставки гроба в Вестминстер-холле состоится служба.

День шестой (D-Day+5)

Королева будет находиться в Вестминстерском дворце в течение трех дней в ходе операции под кодовым названием "Перо". Ее гроб поставят на возвышении в центре Вестминстерского зала, который будет открыт для публики 23 часа в сутки. VIP-персонам предоставят билеты для более приватного прощания.

На шестой день после смерти монарха состоится репетиция государственной похоронной процессии.

[ + – ] В течение трех дней гроб с телом королевы будет находиться в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

День седьмой — девятый (D-Day+6 – D-Day+9)

На седьмой день новый король Великобритании отправится в Уэльс, где примет соболезнования в местном парламенте, а затем посетит службу в соборе Лиандафф в Кардиффе.

Как пишет Politiko со ссылкой на полученные данные, на все правительственные ведомства будет возложена огромная работа по подготовке к похоронам. Несмотря на то, что, судя по документам, Кабинет министров считает себя способны провести все успешно, объем того, что необходимо сделать, остается колоссальным.

Самые большие трудности ждут министерства иностранных дел, внутренних дел и транспорта.

Так, МИДу поручено организовать прибытие глав государств и высокопоставленных лиц из-за границы. Дополнительной проблемой может стать наплыв туристов, которые захотят приехать на похороны, несмотря на пандемию.

МВД отвечает за меры безопасности, а государственный секретариат национальной безопасности и разведывательные службы будут находиться в состоянии повышенной готовности в случае усиления террористической угрозы.

Министерство транспорта выразило обеспокоенность тем, что количество людей, которые захотят поехать в Лондон, может вызвать серьезные проблемы для транспортной сети и привести к перенаселенности столицы.

[ + – ] Похороны короля Георга VI, отца королевы Елизаветы, 1952 год Фото: Getty Images

Премьер-министр и королева договорились, что день государственных похорон будет "Днем национального траура", что также вызвало проблемы с планированием. Фактически этот день будет выходным днем, хотя он не будет называться таковым. Если похороны придутся на выходные или уже существующий государственный праздник, дополнительный выходной не будет предоставляться, а если на будний день, то Кабмин не будет заставлять работодателей давать сотрудникам выходной.

День десятый (D-Day+9)

Государственные похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве. В полдень по всей стране будет двухминутное молчание.

В самом конце в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжественная служба, а Елизавета II будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в замке.

Когда состоится коронация принца Чарльза, неизвестно. Но его мать была коронована через четыре месяца после смерти Георга VI. Было предположение, что Чарльз может стать королем Георгом VII, используя свое второе имя как дань уважения своему деду, но недавно Кларенс Хаус заявил, что "решение еще не принято".