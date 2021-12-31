Модные тренды зимы 2021. Топ-7 нарядных туфель, в которых стоит встретить Новый год

Выбор наряда для новогодней ночи дело серьезно и ответственное, ведь, как известно, как НГ встретишь, так его и проведешь. А что может быть лучше, чем 2022 год, прожитый в шикарном наряде

Когда дело доходит до выбора обуви для самой праздничной ночи в году, то тут все зависит только от личный предпочтений. Одной ясно – обувь должна быть нарядной и красивой, под стать наряду. Об этом пишет Cosmopolitan.

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Тем более, что на прошедших неделях моды дизайнеры, уставшие от перерыва, вызванного пандемией, "оторвались" по полной и представили столько красивых и оригинальных моделей, что выбор туфель на Новый год может усложнить только само богатство выбора. Впрочем, никто не мешает несколько раз сменить образ.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как выбрать наряд для новогодней ночи, теперь стоит подобрать туфельки.

В стиле диско

Обувь для яркой новогодней вечеринки должна отвечать трендам. А главный тренд этой зимы – блестки, стразы и блеск.

Так что пусть новогодняя пара обуви походит на дискошар. А еще она отлично сочетается как с маленьким черным платьем, так и с сияющим нарядом в пайетки.

Обувь на платформе

Ретро-платформы на показах Недель моды получили второе дыхание. Платформы снова в моде и они стали еще шикарней и экстравагантней.

Атласные, или усыпанные кристаллами – они украсят любой наряд.

Балетки

Если каблуки и платформы – не ваш выбор, то никто не мешает обзавестись парой удобных балеток в которых можно танцевать всю ночь.

И пусть они будут яркими: расшитые пайетками, или украшенные экстравагантными деталями, вроде банта, или огромной пряжки.

Босножки

Если вечеринка не предполагает похода к новогодней елке на мороз, то босоножки – это отличный выбор. Всегда можно привнести немного летнего тепла на главную зимнюю ночь.

Тем более, как показывают модные сериалы вроде "Секса в большом городе", холода не являются причиной по которой нужно прятать любимую пару вечерних босоножек до лета.

Яркие сапоги

Хоть зима нынче и не слишком морозная, но погода переменчива, и кто знает, может, курсируя между вечеринками в новогоднюю ночь – придется пробежать и по первому снегу.

Можно это сделать и в туфельках, но сапоги будут уместней. И да, напоминаем, они тоже могут сверкать.

Слингбэки

Элегантные лодочки на шпильке, или изящные босоножки – отличный выбор для новогодней вечеринки. Но можно выбрать и что-то среднее, что пригодится для вечеринок весенних.

Это слингбэки – очаровательные модели на невысоком каблуке с открытой пяткой. Украшенные стразами, пряжками и розетками из перьев – они стали хитом сезона.

Экстравагантные

Новогодняя ночь – это та самая ночь, когда стоит, наконец, решиться и выбрать роскошную пару обуви, от которой невозможно отвести глаз. Пусть она станет главной в вашем образе и привлекает внимание.

Выбор тут неограничен. Это могут быть туфли яркого цвета, или босоножки с пышными бантами, или лодочки с огромной сверкающей пряжкой – все зависит только от того, насколько потрясающе вы хотите выглядеть в новогоднюю ночь.