Эмма Уотсон призналась, в кого была влюблена на съемках "Гарри Поттера"

И это был не Руперт Гринт, за которого героиня Эммы вышла замуж в финале франшизы

1 января 2022 года выйдет специальный эпизод культовой франшизы про мальчика-волшебника Гарри Поттера. И актеры из оригинальных фильмов снова встретились на съемочной площадке. Перед долгожданной премьерой актеры решили вспомнить о том, как проходили съемки фильмов. И сделали несколько признаний. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, Эмма Уотсон призналась, что на съемках влюбилась в одного из коллег. И это не был Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, мальчика, в которого была влюблена героиня Эммы – Гермиона Грейнджер.

[ + – ] Эмма Уотсон и Руперт Гринт Фото: Скриншот

Оказалось, что Эмме очень нравился Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя. Причем по сюжету они враждовали все восемь фильмов.

[ + – ] Том Фелтон на съемках специального эпизода "Возвращение в Хогвардс" Фото: Скриншот

"Я вошла в комнату, где у нас были уроки… И я просто не знаю, как это сказать — я просто влюбилась в него. Помню, у нас было задание, нарисовать, как по нашему мнению выглядел Бог и Том нарисовал девушку на скейте в кепке козырьком назад. Я приходила каждый день, и искала его номер в листе звонков, он был номером семь", — сказала Эмма.

[ + – ] Том Фелтон и Эмма Уотсон на съемках специального эпизода "Возвращение в Хогвардс"

Однако парой юные актеры так и не стали, но остались друзьями. Эмма призналась, что Том воспринимал ее, как члена семьи и только.

"Он был на три года старше меня, и поэтому относился ко мне, как к младшей сестренке", — рассказала актриса.

[ + – ] Том Фелтон в роли Драко Малфоя Фото: Скриншот

Том, в свою очередь, признался, что знал о чувствах Эммы. "Мне кажется, я тогда сидел в кресле гримера и кто-то сказал: "Да парень, она в тебя влюблена!". А я стал защищать ее. Да, у меня всегда была к Эмме симпатия и это продолжается и сейчас. Мы всегда чувствовали… родство", — рассказал Фелтон.

Сейчас 31-летняя Эмма Уотсон встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. А 34-летний Том был в отношениях с актрисой Джейд Оливией Гордон, которая в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2" сыграла жену Драко Малфоя — Асторию Гринграсс.