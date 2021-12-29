Эмма Уотсон призналась, в кого была влюблена на съемках "Гарри Поттера"
И это был не Руперт Гринт, за которого героиня Эммы вышла замуж в финале франшизы
1 января 2022 года выйдет специальный эпизод культовой франшизы про мальчика-волшебника Гарри Поттера. И актеры из оригинальных фильмов снова встретились на съемочной площадке. Перед долгожданной премьерой актеры решили вспомнить о том, как проходили съемки фильмов. И сделали несколько признаний. Об этом пишет Daily Mail.
Так, Эмма Уотсон призналась, что на съемках влюбилась в одного из коллег. И это не был Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, мальчика, в которого была влюблена героиня Эммы – Гермиона Грейнджер.
Оказалось, что Эмме очень нравился Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя. Причем по сюжету они враждовали все восемь фильмов.
"Я вошла в комнату, где у нас были уроки… И я просто не знаю, как это сказать — я просто влюбилась в него. Помню, у нас было задание, нарисовать, как по нашему мнению выглядел Бог и Том нарисовал девушку на скейте в кепке козырьком назад. Я приходила каждый день, и искала его номер в листе звонков, он был номером семь", — сказала Эмма.
Однако парой юные актеры так и не стали, но остались друзьями. Эмма призналась, что Том воспринимал ее, как члена семьи и только.
"Он был на три года старше меня, и поэтому относился ко мне, как к младшей сестренке", — рассказала актриса.
Том, в свою очередь, признался, что знал о чувствах Эммы. "Мне кажется, я тогда сидел в кресле гримера и кто-то сказал: "Да парень, она в тебя влюблена!". А я стал защищать ее. Да, у меня всегда была к Эмме симпатия и это продолжается и сейчас. Мы всегда чувствовали… родство", — рассказал Фелтон.
Сейчас 31-летняя Эмма Уотсон встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. А 34-летний Том был в отношениях с актрисой Джейд Оливией Гордон, которая в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2" сыграла жену Драко Малфоя — Асторию Гринграсс.