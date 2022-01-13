Мадонна заявила, что она избита жизнью, и продемонстрировала большой синяк на ноге

Поп-дива шокировала поклонников новой серией снимков.

63-летняя певица Мадонна накануне выложила в свой Instagram серию фото, на некоторых из них звезда продемонстрировала большой синяк на ноге. Мадонна, которая уже вызывала волну обсуждений и возмущений в Сети своими фотосессиями, предстала на снимках в домашнем халате Versace и черных чулках, один из которых изорван. "Жизнь меня побила. Вы думаете, мне все равно. Только дьяволу не все равно…", — подписала серию фото поп-дива, не прокомментировав, кто именно причинил ей боль.

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[ + – ] Мадонна заявила, что "жизнь ее избила"

На одном из фото певица сидит на унитазе спиной к фотографу, на других показывает вблизи свою грудь и демонстрирует возможности растяжки.

Поклонники Мадонны шокированы подобными снимками и заявлениями об избиении жизнью из ее уст. "Что случилось с твоей ногой, дорогая?", "Надеюсь, 2022 год будет лучшим для тебя", "Мы все избиты жизнью, однако главное встать и идти дальше", — комментируют фото звезды ее подписчики в соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что Мадонна провела зимние каникулы в Европе с детьми и молодым возлюбленным и поделилась редким кадром всей семьи.

Напомним, Мадонна заявила, что ее песню 1985 года сплагиатил известный канадский рэпер.