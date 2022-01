Российская княгиня, родственница Николая ІІ и почти невеста Чарльза, ищет жениха, похожего на убийцу

71-летняя Ольга Романова, которая когда-то чуть не вышла замуж за наследника британского престола, снова хочет выйти замуж

Ольга Романова, президент Объединения членов рода Романовых, стала героиней британского шоу о аристократах Keeping Up With The Aristocrats, и призналась, что не теряет надежды выйти замуж в 71 год. Об этом пишет Daily Mail.

Княгиня Ольга Романова — единственная дочь князя Андрея Александровича от второго брака с англичанкой Надин Сильвией Адой МакДугалл. Она родилась в 1950-м в Великобритании, когда ее отцу было 56 лет, а матери — 42 года. Отец — внук императора Александра III по материнской линии и правнук императора Николая I по прямой мужской. Сама же Ольга — внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая ІІ, убитого большевиками вместе с семьей.

[ + – ] Ольга Романова в юности со своими родителями Фото: russianroulette

Сейчас княгиня может похвастаться двумя разводами. У нее родилось четверо детей, но младший сын умер в возрасте двух лет. Ее сын, Френсис Мэтью Романов, в 2012 году принимал участие в шоу "Холостяк" на украинском телевидении.

[ + – ] Сын княгини - Фрэнсис Мэтью Романов Фото: Скриншот

В 71 год княгиня не теряет надежды найти нового мужа, она говорит, что ищет новую любовь на сайтах знакомств. И привлекают ее мужчины, которые "выглядят, как тренированные убийцы – высокие и светловолосые".

[ + – ] Ольга Романова у своего детского портрета Фото: russianroulette

Впрочем, когда-то, мать княгини, Ада МакДугалл, не теряла надежды выдать дочь замуж за наследника британского престола. Ольга Романова была в списке потенциальных невест и даже встречалась с Чарльзом, который приходится ей дальними родственником, несколько раз.

"Я подходила по всем параметрам, но у меня была не та религия, и меня быстро вычеркнули, чему я, кстати, была несказанно рада. Я встречала Чарльза и сразу поняла, что это "не мое". Женившись на мне, он бы сильно мучился: я натура сильная и резка в суждениях, всегда высказываю свое мнение и не терплю вежливые умалчивания. Мне всегда импонировали "плохие мальчики", а такой ответственный мужчина, как Чарльз, в качестве жениха очень бы порадовал мою мать. Ну уж нет! К тому же, мне всегда очень нравилась Камилла Паркер-Боулз", — рассказывала княгиня в интервью несколько лет назад.

[ + – ] Ольга Романова на балу в отеле Дорчестер Фото: russianroulette

Сейчас Ольга Романова живет в имении Провендер-Мэнор в британском графстве Кент. Усадьбу она унаследовала после смерти матери и сейчас старается привести ее в порядок. По словам княгини, она вложила в дом уже более двух миллионов фунтов стерлингов, но он все равно разваливается. Поэтому она сдает его посуточно и предоставляет для мероприятий и свадеб. А также сама занимается работой по дому, где когда-то трудилось более 20 человек прислуги.

"Я не обычная княгиня, мы чаще найдете меня сгребающей лошадиный навоз, чем поедающей икру. Или работающей в саду. Я очень люблю свой сад, но мне больше нравилось, когда всю работу в нем делали другие – а я просто лежала в шезлонге", — признается Ольга Романова.

Напомним, организация "Объединение членов рода Романовых", которую возглавляет Ольга Романова, не признает другую организацию потомков царской семьи под названием "Российский Императорский дом". Впрочем, это не мешает князю Георгию Романову, чья мать возглавляет данное объединение, часто посещать РФ и даже устраивать свадьбу с царским размахом. Прошлым летом Георгий обвенчался с дочерью итальянского дипломата в Исаакиевском соборе.