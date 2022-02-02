Мадонна спровоцировала новый скандал вокруг своих эротических фото

Это не первый публичный конфликт поп-дивы из-за провокационных снимков.

Накануне 47-летний рэпер Нелли прокомментировал новые откровенные фото Мадонны, которыми 63-летняя поп-дива поделилась в своем Instagram с 17,5 миллионами фолловеров. Музыкант посоветовал "прикрыться" певице, которая ранее публично поссорилась с рэпером 50 Cent, который назвал ее 63-летней девственницей из-за довольно откровенных фото.

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На свежих снимках Мадонна позирует возле роскошной машины в черном нижнем белье и фуражке, колготках в сеточку и удлиненной куртке с вышивкой, на которой пишет "Бог бережет королеву".

[ + – ] Очередная порция провокационных снимков от Мадонны

"Некоторые вещи лучше не выставлять напоказ, а оставлять прикрытыми", — прокомментировал карусель откровенных фото 47-летний американский рэпер.

[ + – ] Новая фотосессия 63-летней Мадонны Фото: madonna [ + – ] Новая фотосессия 63-летней Мадонны Фото: madonna

Однако поклонники 63-летней знаменитости начали защищать своего кумира и объяснять, что в 2022 году мы имеем полное право выставлять, что захотим и куда захотим, а Мадонной стоит восхищаться, ведь в свой возраст она выглядит намного лучше, чем некоторые двадцатилетние.

Ранее Фокус писал о свидании Мадонны и ее молодого бойфренда, танцовщика Ахламалика Уильямса, на которое она пришла в пижамном комплекте.

Напомним, новая возлюбленная рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс снимется в байопике о Мадонне. Знаменитости уже провели вечеринку-встречу, на которой обсудили дальнейшее сотрудничество.