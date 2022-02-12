Мадонна поделилась снимками топлес

Знаменитость в очередной раз подтверждает, что возраст — это только цифры.

63-летняя поп-дива Мадонна в своем Instagram с 17,5 миллионами подписчиков поделилась откровенным фото.

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На снимке певица позирует топлес, прикрыв грудь длинными волосами. К образу она добавила массивные подвески, среди которых есть крестик.

"Дыхание…", — подписала Мадонна новый пост

Фолловеры звезды активно лайкают и комментируют очередное провокационное фото 63-летней Мадонны. "Ты вообще стареешь?", "Королева всех королев!", "Ой, теперь даже Мадонна выглядит, как Кардашьян", — пишут под публикацией звезды ее поклонники.

[ + – ] Мадонна в очередной раз делится откровенными снимками

Напомним, что после громкого скандала из-за провокационных фото Мадонны и публичной ссоры с музыкантом 50 Cent началась новая волна критики откровенности 63-летней звезды в соцсетях. 47-летний рэпер Нелли посоветовал "прикрыться" певице и не выставлять некоторые вещи напоказ после очередной серии ее откровенных снимков

Ранее Фокус писал о свидании Мадонны и ее молодого бойфренда, на которое она пришла в пижамном комплекте.

Также фото топлес делилась одна из клана Кардашьян — 37-летняя Хлои.