Мадонна поделилась снимками топлес
Знаменитость в очередной раз подтверждает, что возраст — это только цифры.
63-летняя поп-дива Мадонна в своем Instagram с 17,5 миллионами подписчиков поделилась откровенным фото.
На снимке певица позирует топлес, прикрыв грудь длинными волосами. К образу она добавила массивные подвески, среди которых есть крестик.
"Дыхание…", — подписала Мадонна новый пост
Фолловеры звезды активно лайкают и комментируют очередное провокационное фото 63-летней Мадонны. "Ты вообще стареешь?", "Королева всех королев!", "Ой, теперь даже Мадонна выглядит, как Кардашьян", — пишут под публикацией звезды ее поклонники.
Напомним, что после громкого скандала из-за провокационных фото Мадонны и публичной ссоры с музыкантом 50 Cent началась новая волна критики откровенности 63-летней звезды в соцсетях. 47-летний рэпер Нелли посоветовал "прикрыться" певице и не выставлять некоторые вещи напоказ после очередной серии ее откровенных снимков
Ранее Фокус писал о свидании Мадонны и ее молодого бойфренда, на которое она пришла в пижамном комплекте.
Также фото топлес делилась одна из клана Кардашьян — 37-летняя Хлои.